Nabolag i sjokk etter gjentatt kattemishandling: – Veterinæren har aldri sett lignende

Elisabeth Kock Steinsland (36) fra Fyllingsdalen i Bergen måtte mandag formiddag avlive familiekatten Amidala.

Da småbarnsmoren lørdag kveld gikk ut for å rope inn katten, dukket hun ikke opp som hun vanligvis pleier å gjøre.

– Jeg går alltid ut og roper på henne på kvelden, men natt til lørdag kom hun ikke, forteller matmor til TV 2.

36-åringen sier at hun synes det var merkelig at Amidala ikke kom hjem.

Lørdag morgen skjønte hun raskt hvorfor.

– Jeg hadde vært en tur på butikken. Da jeg kom hjem med mine fire barn så jeg at katten lå bak huset. Jeg fikk ungene inn raskt før jeg gikk bort for å sjekke, forteller hun.

Bakbeinet hang løst

Bak familiens rekkehus lå kjæledyret hardt skadet. Steinsland løftet opp Amidala og så at den ene bakfoten hang og slang.

– Den var helt løs. Den bare hang der og dinglet. Ingen ytre skader eller blod, men foten var helt løs.

Hun fikk katten inn i buret og kjørte sporenstreks til veterinæren. Etter kort tid ble det konstatert at Amidala hadde lårbeinsbrudd. Senere på kvelden mottok Steinsland en telefon fra veterinæren som sa at det var et grovt og stygt brudd.

– Han hadde aldri sett et slikt brudd før. Det var noe helt nytt for ham. Veterinæren sa med sikkerhet at dette var mishandling, At hun var truffet av noe hardt bak på ryggen eller hoften, forteller hun og legger til:

– Nøyaktig det samme skjedde med nabokatten vår for omlag to måneder siden. Den katten overlevde, men det var samme sted og samme type skade.

Røntgenbildet fra Gården dyreklinikk viser brudd på lårbenet, brudd i bekkenet og medfølgende bløtvevsskader.

36-åringen forteller at både hun og naboene nå skal anmelde mishandlingen hos politiet.

Borettslaget skal ifølge Steinsland sende ut et skriv til alle beboere der de oppfordrer om å passe på kattene.

– Dette finner vi oss ikke i

– Det er forferdelig trist. Barna ble kjemperedde. Jeg blir utrolig sint over at noen kan gjøre noe sånt mot et uskyldig dyr. Barna var veldig glade i katten. Dette er ikke greit og dette finner vi oss ikke i.

Hun oppfordrer nå folk om å melde ifra hvis de ser noe mistenkelig.

– Jeg håper politiet vil ta dette alvorlig. Man vet ikke hva som bor i de som skader dyr. De kan jo skade andre også.

Tre katter med lik skade

Veterinær ved Gården dyreklinikk, Birte Toft, forteller til TV 2 at det er hele tre katter i samme nabolag som har hatt tilsvarende skader.