Bare noen dager etter at København tingrett hadde avgjort at syriske Anwar Daadoue (46) kunne utleveres til Italia, klarte den terrormistenkte mannen å rømme fra fengsel.

Den terrormistenkte 46-åringen er fortsatt på frifot.

Til tross for at han er terrormistenkt, fikk han jobbe med rengjøring mens han var i varetekt, følge Jyllands-Postens kilder.

«Helt grotesk»

– Når vi i etterpåklokskapens lys ser hvilken fange vi har hatt å gjøre med, er det fullstendig absurd at man ikke har tilstrekkelige opplysninger, sier Kim Østerbye i Fængselsforbundet.

Danmarks justisminister Søren Pape Poulsen har bedt om en redegjørelse, og kaller saken «grotesk».

– Jeg holdt på å besvime da jeg hørte det, sier justisministeren om den skandaløse fangeflukten til dansk TV 2.

Frank Jensen, tidligere operativ sjef i Politiets efterretningstjeneste (PET), mener fengselsvesenet burde hatt strengere sikkerhet for en terrormistenkt. Han er også kritisk til at politiet i København ikke vurderte fangen som farlig, og at 46-åringen ikke ble etterlyst med bilde.

– Det blir feil å si at fordi man ikke er den som utfører handlingen, så er man ikke farlig. Det er som å si at Osama bin Laden ikke var farlig fordi han ikke selv sto fremst under terrorangrep, sier Jensen til dansk TV 2.

Italienske etterforskere knytter 46-åringen med aliaset «Abu Murad» til ulovlig bankvirksomhet, og hvitvasking av penger som stammer fra menneskesmugling. Pengene skal ifølge italiensk politi ha gått til finansiering av terrorvirksomhet.

Italiensk politi spanet på personene som var involvert. Foto: Guardia di Finanza

46-åringen greide å flykte ved å bytte identitet med en 27 år gammel mann han fikk besøk av, ifølge Ekstra Bladet.

Smuglet migranter

Den syriske statsborgeren som bosatte seg i Sverige i 2012, ble i mai pågrepet på vei fra Sverige til Tyrkia, etter at en italiensk domstol hadde utstedt en arrestordre på ham.

Dagens Nyheter skriver at han er mistenkt for å smugle migranter til Europa og finansiere terror med disse inntektene. Han skal ha styrt virksomheten fra en leilighet i det lille, svenske tettstedet Finspång, etter å ha fått innvilget oppholdstillatelse på feilaktig grunnlag.

Nettverket som den syriske statsborgeren ledet, strakte seg ifølge italienske etterforskere til Norge, Sverige, Finland, Østerrike, Spania, Ungarn, Tyrkia og Ukraina.

– Gruppen smuglet migranter gjennom Balkan til Italia og andre europeiske land mot betaling, sa påtaleansvarlig Federico Cafiero de Raho under en pressekonferanse i mai.

På vei til Norge med 675.000 kroner

I mai 2017 ble hans bror stanset i en bil på vei til Norge. I bilen hadde broren med 675.000 kroner.

Påtaleansvarlig Fedrico Cafiero de Raho under pressekonferansen i mai i år. Foto: Gregorio Borgia/AP/NTB scanpix

Italiensk politi og påtalemyndighet opplyste på en pressekonferanse i mai i år at de hadde klart å spore to millioner euro som var hvitvasket gjennom lyssky pengetransaksjoner i det såkalte hawalasystemet.

Inntektene fra menneskesmugling gikk ifølge italiensk politi til innkjøp av våpen og biler til terrorgruppene Islamsk Stat og Nusrafronten i Syria.

I en arrestordre som danske Radio 24syv gjengir, mistenkes flere familiemedlemmer for å ha overført penger til Norge, Danmark, Sverige og Tyskland.

Det skal ha blitt overført flere store beløp fra Italia, Sverige og Ungarn til Danmark, Nederland, Østerrike, Syria, Tyrkia og Libanon, heter det videre.

Ifølge Radio 24syv knyttes han til pakistanske Sultan Wali Khan, som mistenkes for å stå bak flere terrorangrep. Italiensk politi mener den terrormistenkte pakistaneren sto bak et av de dødeligste angrepene i Pakistans historie, da over 100 ble drept i et bombeangrep på en markedsplass i byen Peshawar i 2009.