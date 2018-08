I boken «Unhinged: An Insider Account of the Trump White House» beskriver Manigault Newman sin tidligere sjef som ukvalifisert, narsissistisk og rasistisk.

Han elsker kritikk og fornærmelser og fryder seg over kaos og forvirring, skriver Manigault Newman i boken.

Hun beskriver blant annet en episode i 2017 hvor hun fulgte Trumps advokat Michael Cohen inn til det Ovale kontor for et møte med sjefen. Idet advokaten forlot kontoret, så hun Trump tygge et dokument, hevder hun.

«Jeg så ham putte et notat i munnen. Siden Trump er livredd for bakterier, ble jeg sjokkert over at han syntes å tygge og svelge dokumentet. Det må ha vært noe svært, svært sensitivt», skriver hun ifølge et utdrag Washington Post gjengir.

– Løgner og falske anklager

Det finnes ingen dokumentasjon på at hendelsen faktisk skjedde, og flere medarbeidere i Det hvite hus benekter på det sterkeste at det er sant.

I en uttalelse sier Trumps pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders at boken er full av løgner og falske anklager.

«Det er trist at en misfornøyd tidligere ansatt ved Det hvite hus prøver å gjøre profitere på disse falske anklagene, og enda verre at media nå gir henne en plattform etter at de ikke har tatt henne seriøst da hun hadde positive ting å si om presidenten mens hun jobbet i administrasjonen», skriver Sanders.

Men flere av påstandene i boken kan dokumenteres. Omarosa Manigault Newman har nemlig i hemmelighet tatt opp samtaler hun hadde med ulike personer i Det hvite hus.

Vekker reaksjoner

Ett av disse opptakene skaper nå betydelig oppstandelse i USA. Samtalen mellom henne og stabssjef John F. Kelly handler om at Kelly vil gi henne sparken. Samtalen ble spilt av på tv-programmet «Meet the Press» på NBC News søndag.

Det pikante er at opptaket skal ha blitt gjort i «beredskapsrommet» i Det hvite hus. Om det stemmer at Omarosa Manigault tok opp samtalen her, innebærer det et alvorlig brudd på sikkerhetsprotokollen i Det hvite hus.

Beredskapsrommet skal være et særdeles godt sikret sted hvor topphemmelige samtaler finner sted uten at noen parter skal frykte at innholdet blir spredt uvedkommende. Det er forbudt å ta med seg mobiltelefoner og opptaksutstyr inn i rommet, men i praksis skal det ikke være vanlig at nære medarbeidere sjekkes før de går inn i rommet.

Den fremtredende republikaneren Ronna McDaniel mener forfatteren kan ha brutt loven ved å gjøre opptaket.

«Å gjøre hemmelige opptak av samtaler i beredskapsrommet er ikke bare hårreisende upassende, det er en trussel mot den nasjonale sikkerheten. Hvis hun brøt loven, bør hun bli stilt for retten», skriver McDaniel i en Twitter-melding.

Jobbet sammen på TV

Manigault Newman har jobbet nært sammen med Trump siden presidenten var programleder i TV-serien «The Apprentice». Før hun fikk sparken, jobbet hun som presidentens assistent og hadde ifølge Washington Post en av de best betalte jobbene i Det hvite hus.

Etter at hun fikk sparken i desember, fikk Omarosa Manigault tilbud om å jobbe som konsulent i Trump-systemet. Lønna var 15.000 dollar, eller 125.000 kroner, i måneden.

Men Omarosa Manigault oppfattet avtalen som hysj-penger. Arbeidsoppgavene var vage, men tuashetserklæringen var tydelig nok.

Den tidligere medarbeideren forpliktet seg nemlig til ikke å si noe ufordelaktig om apparatet rundt Trump, presidenten selv, visepresidenten, ethvert selskap hvor Trump eller Pence er involvert eller noen medlemmer av deres familier. Erklæringen skulle gjelde uansett om kontrakten eller arbeidsforholdet tok slutt.

Trumps medarbeidere avviser at de forsøkte å kjøpe hennes taushet. En slik NDA, eller nondisclosure agreement, er noe alle må skrive under på, sier Trump-rådgiver Kellyanne Conway til ABC.

– Det virker som om hun ikke ville signere den og ikke ville gå tilbake til Trump-systemet fordi hun hadde planer om en bok, sier Conway.

Da president Trump ble bedt om å kommentere saken søndag, svarte han med å beskrive sin tidligere medarbeider med ett ord:

«Lowlife.»