Frankrikes VM-vinner Paul Pogba har blitt koblet til Barcelona gjennom store deler av sommeren.

Pogba selv har ikke akkurat lagt overgangsryktene døde.

– Det er ting jeg ikke kan si uten å bli bøtelagt, sa han etter Manchester Uniteds 2-1-seier mot Leicester i serieåpningen, før han forlot intervjusonen, ifølge Sky Sports.

Nå heller Barcelonas klubbpresident Josep Maria Bartomeu mer bensin på bålet.

IKKE FERDIGHANDLET: – Vi har 20 dager igjen, sier Barcelona-president Bartomeu. Foto: Josep Lago

Barcelonas president: – Vi har 20 dager igjen!

For etter Barcelonas 2-1-seier mot Sevilla i den spanske supercupen søndag kveld, fikk han igjen spørsmål om Pogba var aktuell for klubben.

Han ville ifølge spanske medier verken bekrefte eller avkrefte om Barcelona planlegger et bud på Manchester Uniteds franske VM-vinner.

– Jeg ønsker ikke å nevne konkrete navn av respekt for andre klubben. Men vi har 20 dager igjen av overgangsvinduet, sa Barcelona-presidenten, ifølge AP.

Overgangsvinduet i Premier League stengte som kjent 9. august, mens klubbene i La Liga har frem til 31. august med å fullføre sine kjøp.

Barcelona har foreløpig signert Malcom, Arthur, Clement Lenglet og Arturo Vidal i dette overgangsvinduet. Spanske medier slår imidlertid fast at den spanske gigantklubben skal hente ytterligere inn en ny midtbanestjerne før overgangsvinduet stenger for å erstatte Andres Iniesta.

– Vi kommer aldri til å finne en ny Andres Iniesta, det er umulig fordi det finnes bare én av ham, og nå er han i Japan, sa Barcelona-trener Ernesto Valverde.

– Tenker ikke på signeringer

I motsetning til klubbpresidenten ønsker ikke treneren å bidra til spekulasjoner på overgangsmarkedet.

– Jeg tenker ikke på signeringer. Jeg tenker på laget og forberedelsene til neste kamp. Det er min plan, for alt annet henger i løse luften frem til overgangsvinduet stenger, mente han.

Det er uklart om Pogba ønsker seg til Barcelona, eller om uttalelsene i media der han sår tvil om sin fremtid i klubben er for å øke lønnen sin på Old Trafford.

– Om det er tilfellet, så er det ingen grunn til å beholde ham

Ifølge tabloidavisen Daily Mirror ønsker Pogba å doble ukelønnen sin til nærmere 4,3 millioner kroner. Det vil matche lønnen til klubbens best betalte spiller, Alexis Sánchez.

– Det er vanskelig å si hva det er, men det er ikke tvil om at det er et eller annet. Det kan være at Mourinho tenker at han ikke passer inn. Han vil ha spillere som er ekstremt disiplinerte. Pogba er ikke der. Han flyter litt mer og har en annen måte å spille på. Om det er tilfellet, er det ingen grunn til å beholde ham. Da er det bedre å cashe inn og heller hente spillere som passer Mourinho, sa tidligere United-spiller Henning Berg i PL100.