6. september er det avspark i Nations League. Ifølge UEFA skal formatet gi det som tidligere har vært forgjengelige landskamper en helt ny giv. Naturlig nok, ettersom dette er deres egen baby.

Men hva er Nations League, og hvordan fungerer det egentlig?

Grunnformatet

Hvis man skal forsøke å oppsummere det hele på én setning: Nations League er et ligaspill, bestående av alle 55 UEFA-lag, som erstatter privatlandskamper.

Det skaper imidlertid flere spørsmål enn svar, så la oss utbrodere. I 2014 ble det enstemmig vedtatt at UEFA skulle innføre et nytt konkurranseformat med mål om å gi mer mening til landslagsperioder som tidligere har bestått av smått ubetydelige treningskamper. Barnet fikk navnet UEFA Nations League. Det betyr at i stedet for å se Norge tape 0-1 for Estland på et knapt halvfullt Ullevaal i en kamp som betyr minimalt, kan de nå gjøre det samme, men i et ligaspill.

Nations League deler de 55 UEFA-landene opp i fire nivå, basert på UEFA-rankingen slik den var 11. oktober 2017.

Deretter blir hver liga splittet opp i fire grupper på tre eller fire lag. Disse skal møte hverandre hjemme og borte.

Henger du fortsatt med? Hvis ikke, kan det være fornuftig å studere bildet under i et minutt eller to før du går videre.

FORMATET: Slik ser grunnindelingen av Nations League ut. Bilde: UEFA

Opprykk og nedrykk

Som navnet avslører - Nations League er en liga. Og som i de fleste ligaer skal det også her være opprykk og nedrykk. Vinneren av hver gruppe i liga B, C & D rykker opp et nivå til neste utgave. Tilsvarende rykker sisteplassen i hver gruppe i liga A, B & C ned et nivå. Unntaket finner vi på nivå C, der de som rykker ned er sisteplass i de tre gruppene som består av fire lag, samt dårligste treer.

Nations League - ligainndeling Liga A: ​Gruppe 1: Frankrike, Nederland, Tyskland

Gruppe 2: Belgia, Sveits, Island

Gruppe 3: Portugal, Italia, Polen

Gruppe 4: Spania, England, Kroatia Liga B: Gruppe 1: Slovakia, Ukraina, Tsjekkia

Gruppe 2: Russland, Sverige, Tyrkia

Gruppe 3: Østerrike, Bosnia & Hercegovina, Nord-Irland

Gruppe 4: Wales, Irland, Danmark Liga C: Gruppe 1: Skottland, Albania, Israel

Gruppe 2: Ungarn, Hellas, Finland, Estland

Gruppe 3: Slovenia, Norge, Bulgaria, Kypros

Gruppe 4: Romania, Serbia, Montenegro, Litauen Liga D: Gruppe 1: Georgia, Latvia, Kasakhstan, Andorra

Gruppe 2: Hviterussland, Luxembourg, Moldova, San Marino

Gruppe 3: Aserbajdsjan, Færøyene, Malta, Kosovo

Gruppe 4: Makedonia, Armenia, Liechtenstien, Gibraltar

Spilleperiode

Gruppespillet gjennomføres over tre landslagsperioder i september, oktober og november. I tillegg blir det et finalespill i juni 2019. Mer om det under.

Finalespill

Ingen ny turnering uten en ny pokal. De fire gruppevinnerne i Liga A skal kjempe om denne når de møtes til sluttspill i begynnelsen av juni 2019. En av de fire finalistene blir vertsland for sluttspillet, som består av semifinaler (5./6. juni), bronsefinale og finale (9. juni). Vinneren kan smykke seg med tittelen som Nations League-mester, samtidig som de henter inn drøyt 40 millioner kroner i premiepenger.

Norges gruppespill

Vi er ikke mindre patriotiske enn at vi først og fremst bryr oss om hva dette betyr for Lars Lagerbäck og hans menn. Norge er trygt plassert i Liga C, med Kypros, Slovenia og Bulgaria som gruppemotstandere. Slik er kampplanen:

6. september: Norge - Kypros (kl. 20.45)

(kl. 20.45) 9. september: Bulgaria - Norge (kl. 18.00)

(kl. 18.00) 13. oktober: Norge - Slovenia (kl. 18.00)

(kl. 18.00) 16. oktober: Norge - Bulgaria (kl. 20.45)

(kl. 20.45) 16. november: Slovenia - Norge (kl. 20.45)

(kl. 20.45) 19. november: Kypros - Norge (kl. 20.45)

OBS: Alle kampene går på TV 2 & TV 2 Sumo.

Dette er med andre ord land Norge skal ha en god mulighet til å slå,

Veien til EM - en ekstra sjanse

EM 2020 skal bestå av 24 lag. 20 av disse kvalifiserer seg på «vanlig» vis gjennom tradisjonell EM-kvalik slik vi kjenner det, men de øvrige fire plassene deles ut gjennom Nations League.

– Dette kan være vår beste mulighet til å komme med i EM. Vi får spille mot lag på vårt nivå og vi får en ekstra mulighet til å kvalifisere oss, har TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tidligere uttalt.

Grunnen til Mathisens optimisme er at alle gruppevinnere i Nations League automatisk er med i playoff om EM-plass på sitt nivå. På hvert nivå spiller altså fire land om én ledig EM-billett. Det vil si at dersom Norge vinner gruppen, spiller de mot de tre andre gruppevinnerne i Liga C, noe som presumptivt skal være overkommelig motstand - men det tenker nok de andre landene også.

Men nå kommer det litt mer kompliserte - hold tungen rett i munnen. Noen av disse Nations League-gruppevinnerne kan allerede ha sikret seg EM-plass gjennom den tradisjonelle kvaliken. Da har de jo ikke noe i en playoff å gjøre, og fjernes fra den ligningen. Dette vil være spesielt aktuelt i Liga A & B, der de beste lagene spiller.

Ledige playoff-plasser skal, så langt det lar seg gjøre, fylles av lag fra samme nivå. Dette blir da lag som 1) ikke var gruppevinnere og 2) ikke allerede har EM-plass. Hvis det er tomt for slike lag på et nivå, må man hente opp fra nivået under.

Noe som er viktig å presisere her: Det skal ikke være en ulempe å gjøre det bra på sitt nivå. Hvis Norge blir nummer to i sin gruppe i Liga C, vil de først være kandidater til en eventuell ledig plass i Liga C før de eventuelt hentes opp til playoff på Liga A- eller B-nivå, der motstanden kan være langt tøffere.

Akkurat de siste avsnittene her kan være forvirrende greier. Kollega Helge Kalleklev har tidligere laget denne artikkelen i et forsøk på å gå enda dypere inn i materien.

Slik kan du se kampene

TV 2 har rettighetene til å vise hele Nations League. Det vil si at alle Norges kamper kommer til å gå på hovedkanalen TV 2 samt TV 2 Sumo.

Øvrige kamper blir vist på en kombinasjon av TV 2 Sportskanalen, TV 2 Sport Premium, TV 2 Sport Premium 2 og TV 2 Sumo. Oversikt med hva som vises hvor kan man finne på Altomfotball.no.

Endringer til det bedre?

«Færre meningsløse treningskamper» er mantraet UEFA har formidlet til alle som ønsker å lytte. Og selv om privatlandskampene ikke forsvinner for godt, er det tydelig at Nations League vil føre til langt færre av dem for Norge og andre UEFA-nasjoner. Det er naturlig at det nye konseptet vil trenge tid på å etablere seg, men håpet til UEFA er at også supportere etter hvert vil trykke konseptet til sitt bryst, da det nå blir stadig flere kamper med noe på spill.

UEFA gjør også et poeng av å fremholde at innføringen av Nations League ikke skal medføre økt kampvolum og slitasje for spillerne. Dette er naturlig nok noe klubblagene har vært spesielt opptatt av.

La oss heller ikke glemme at, som med så mye annet her i verden, koker ting ned til et spørsmål om penger. Tryggere inntektsstrømmer for landslagene, samt potensial for økt verdi for TV-rettighetene gir nok både stjerner og diamanter i øynene til mang en høytstående fotballpamp.

Veien videre

Så hva skjer når all konfetti har lagt seg etter sluttspillet i 2019 og de siste EM-plassen er delt ut i playoff? Jo, da begynner en ny runde med Nations League høsten 2020, med nye nivå basert på opp- og nedrykkene fra 2018 - og grupper på hvert av disse nivåene basert på en ny trekning.

Det er fortsatt uklart om det vil være VM-plasser tilgjengeliggjøres via playoff på samme måte som til EM 2020. Mulighetene er i hvert fall til stede for at akkurat denne gulroten forsvinner i Nations League-utgaver som leder opp til VM.

Premiepenger

Følgende summer deles ut til lagene som deltar i Nations League:



Deltakelsesbonus for lag på de ulike nivåene:

Liga A: 14,3 millioner kroner

Liga B: 9,5 millioner kroner

Liga C: 7,1 millioner kroner

Liga D: 4,8 millioner kroner

Seiersbonus for gruppevinnerne på de ulike nivåene:

Liga A: 14,3 millioner kroner

Liga B: 9,5 millioner kroner

Liga C: 7,1 millioner kroner

Liga D: 4,8 millioner kroner

Bonus for deltakerne i Nations League-sluttspillet juni 2019:

Vinner: 42,9 millioner kroner

2. plass: 33,3 millioner kroner

3. plass: 23,8 millioner kroner

4. plass: 14,3 millioner kroner

Valutakurser per Norges Bank 14. august 2018.