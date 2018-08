Verdensmester (19) hetses: – De føler seg truet av ham

Det nevnte også Andrew etter gjennombruddet i sommer.

– Jeg føler dette er en slags kickstart på min voksne karriere, sier han.

– Dette gir meg definitivt troverdighet, spesielt siden vi trener så annerledes. Dette viser at det vi gjør fungerer, og at det er ulike måter å gjøre ting på.

Revolusjonerende trening

Michael Andrew blir trent av sin far, Peter, som har bygget et eget tobanersbasseng i hagen, så de to trener alene sammen stort sett hele tiden.

I tillegg gjør de det på en helt særegen måte: «Ultra short race pace training», eller USRPT. Kort fortalt svømmer han kortere pr. trening enn hva som er vanlig, i kortere intervaller, og med høyere fart og intensitet.

Tradisjonell svømmetrening baserer seg på å svømme langt med mye i lav intensitet og lengre intervaller. Derfor ønsker mange seg at Andrew mislykkes, for på den måten å få bekreftelse på at de har gjort det riktig.

– Jeg tror ikke at noen prestasjon vil føre til at kritikken stilner. Folk som er fans, vil forbli fans, og de som ikke er det vil avfeie prosessen som har ført til resultatene som talent, sier Chris DeSantis.

– Jeg tror hans fremtid er uten grenser, og at han kan bli en av de største gjennom alle tider. Han er verdensklasse i tre av fire 100-metere, og på alle 50-metere, og han jobber seg fra å være sprinter til å svømme lengre distanser. Jeg gleder meg til å se hva han kan oppnå fremover.

Møtet som endret alt

Det var etter et møte i 2009, der Peter Andrew møtte idrettsfysiologen Brent Rushall, at han adopterte USRPT-metoden.

– Når det er en etablert praksis i samfunnet, så vil de som har gjort det godt under de praksisene motsette seg endring, sier Brent Rushall om treningen.

– I svømming gjorde de mye som ikke forbedret prestasjonene, så jeg søkte hva vitenskapen sa om riktig trening. Det var intervaller og god teknikk.

– Alt handler om å kode hjernen til å gjøre hva den trenger å gjøre i et løp. Det er mye likt med koding i en datamaskin. Alt handler om å skape de nevrologiske mønstrene, sier Michael Andrew.​

Rushall mener det må trenes på det man gjør i konkurranse: Svømming i høy hastighet.

Skeptikerne til treningsmetoden har spådd at den manglende mengdetreningen vil innhente Michael Andrew til slutt, og at han aldri vil kunne svømme lengre distanser. Nå er unggutten i verdensklasse i flere grener. Mye skal til om han ikke kommer til OL i Tokyo.

Takker for kritikken

Det har også fått flere til å vende om.

Flere og flere trenere har hevdet at de har brukt denne typen trening over lang tid, men da som en bit av treningskaken – og ikke som Michael Andrew.

Deriblant er Washington State-trener og olympisk sølvmedaljevinner på 50 meter fri fra 1988, Tom Jager.

– Jeg syns det er et fantastisk konsept, sa Tom til ESPN Jager i 2016.

– Å ta en utøver i en ung alder og bare lære dem den perfekte måten å svømme eller gjøre noen sport og la en utøver vokse inn i det. Det virker for Michael.

Hovedpersonen selv nekter å se på kritikken han har fått som et problem.

– Det er faktisk en velsignelse at vi gikk gjennom noe negativ feedback, fordi nå er jeg i stand til å påvirke andre positivt, sier Michael Andrew.

Trener og pappa Peter Andrew er optimist for fremtiden:

– Det føles som om dette er begynnelsen på karrieren hans, så vi skal bygge og bygge fra dette. Og ser man på kroppen hans, så er han en liten gutt enda, så om vi gjør ting riktig, hvem vet hva vi kan oppnå?