Kilder sier til TV 2 at Sandberg kommer til å trekke seg i løpet av dagen.

Det tyder også på at det blir et ekstraordinært statsråd i dag og det betyr at Erna Solberg trolig vil utpeke utpeke en ny fiskeriminister allerede mandag, får TV 2 opplyst.

– Akkurat nå pågår det hektisk møtevirksomhet der flere av de sentrale aktørene er opptatt i møter. Det betyr at det jobbes intenst i regjeringen, sier TV 2s politiske reporter Kjetil Løset.

Det var Aftenposten som først meldte at Sandberg vil trekke seg.

– Det er ikke overraskende, med tanke på det oppsiktsvekkende opplysningene som har kommet frem de siste dagene, sier TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud.

Også Dagens Næringsliv melder mandag at sikre kilder bekrefter at Sandberg blir erstattet av en ny fiskeriminister mandag.

Bakgrunnen for at Sandberg nå trekker seg er kritikken han har fått for sin omstridte og svært omtalte ferietur til Iran med sin nye kjæreste, norsk-iranske Bahareh Letnes.

Sandberg varslet hverken departementet eller Statsministerens kontor om reisen i forkant.

Flere forhold

Han tok også med seg jobbtelefonen sin til Iran, noe som har fått flere sikkerhetseksperter til å reagere.

Fiskeriministeren er i tillegg blitt kritisert for å ha deltatt på feiringen av Irans nasjonaldag i regi av landets ambassade i Norge.

– Jeg har hele tiden vært tydelig og klar på at de bruddene som har vært på det regelverket vi har, ikke er akseptable. Det har også Per Sandberg vært klar på, sa Solberg på spørsmål fra NTB.

– Brøt regelverket

Sandberg har i ettertid erkjent at han burde varslet departementet og Statsministerens kontor i forkant av ferieturen til Iran.

Fakta: Dette er Sandberg-saken Fiskeriminister Per Sandbergs (Frp) mobiltelefon er ifølge flere eksperter med all sannsynlighet hacket etter at han tok med jobbtelefonen på en feriereise til Iran i juli.

Sandberg har innrømmet at han gjorde en feil, både da han tok med telefonen til Iran og på en jobbreise til Kina i mai.

Reisen til Iran ble ikke varslet til Statsministerens kontor på forhånd. Sandberg sier at dette hadde sine grunner, men nekter å si hva som var grunnen.

Sandberg kritiseres også for å ha deltatt på feiringen av Irans nasjonaldag i regi av landets ambassade i Norge.

Sandbergs kjæreste, norsk-iranske Bahareh Letnes, har i et intervju med NRK avvist å ha noen tilknytning til det iranske regimet.

​ I et intervju med TV 2 i helgen sa Sandbergs datter at faren kan komme til å trekke seg fra statsrådsposten.

– Jeg orienterte departementet dagen etter at jeg ankom Iran, og Statsministerens kontor dagen derpå, uttalte Sandberg til NTB.

Statsminister Erna Solberg har sagt at fiskeriministeren brøt regelverket, og at Sandberg har forstått at det har vært et brudd.

Men både FrP-leder Siv Jensen og Erna Solberg har uttrykt at de har tillit til Sandberg.

– Svært alvorlig

TV 2 har tidligere avslørt at Per Sandberg ved flere anledninger takket nei til PST sine sikkerhetsbriefer før han reiste til Russland og Kina. Land sikkerhetstjenesten betegner som høyrisikoland.

Disse opplysningene har fått flere til å reagere.

– Hvis dette er opplysninger som stemmer, er det svært alvorlig. Det viser jo at det er en statsråd som overhodet ikke tar sikkerhet på alvor, sa stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap) til TV 2.

Sandberg selv har omtalt TV 2 sine opplysninger som «reinspikka løgn».

Datteren: – Vil trolig trekke seg

Per Sandberg sin datter, Charlotte Kjær Sandberg (34) sier grunnen til at faren ikke varslet om ferieturen til Iran, var fordi han fryktet ferieplanene skulle lekkes til sin fraseparerte kone i regjeringen.

Charlotte Sandberg uttalte i intervjuet med TV 2 at hun trodde faren kom til å kaste kortene selv, og trekke seg som statsråd.​

