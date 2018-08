Benjamin Mendy viste frem hovmesteregenskapene da han leverte to målgivende pasninger i Manchester Citys overbevisende 2-0-seier mot Arsenal. Men Pep innrømmer at han ikke alltid er like fornøyd med den energiske fargeklatten.

– Mendy er Mendy. Noen ganger vil vi drepe ham, andre ganger tenker man: «Wow, for en spiller vi har», sa Pep etter søndagens åpningskamp.

– Han gir oss energi. Mendy har mange ting han kan forbedre og forhåpentligvis kan vi overbevise ham om å glemme sosiale medier litt og forbedre noen få ting, sa Guardiola.

Det fikk den franske VM-vinneren med seg, og 24-åringen responderte på sedvanlig vis.

I will I promise 😁💙 — Benjamin Mendy (@benmendy23) 12. august 2018

Mendy har ikke fått spilt så veldig mye fotball etter hans overgang fra Monaco forrige sommer. Den offensive backen pådro seg en alvorlig kneskade tidlige forrige sesong, men franskmannen kom tilbake på tampen av sesongen og var også en del av Frankrikes VM-tropp.

Manchester City-spilleren er i løpet av sin tid i Premier League blitt kjent for flere krumspring i sosiale medier.

Etter den franske VM-triumfen fikk Mendy også oppmerksomhet for hans elleville feiring sammen med Frankrikes president.

I ligaåpningen mot Arsenal på Emirates fikk han også vist frem sine sportslige ferdigheter. Tidlig i førsteomgang var han nest sist på ballen da Raheem Sterling fikset 1-0. Og Mendy var også arkitekten bak Bernardo Silvas vakre 2-0-scoring.

Se scoringene i videovinduet øverst i saken

Neste helg venter Huddersfield på bortebane for de regjerende Premier League-mesterne. Den kampen ser du på TV 2 Sport Premium søndag kl. 14.30.