De fleste har fått med seg at den tørre sommeren gir utslag på strømregningen, og nå er det flere kalde måneder i vente.

Tall fra kraftbørsen Nord Pool viser at strømprisen for juli dobbelt så høy som normalt, og hele seks ganger høyere enn i 2015.



Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tror prisene blir høye i vinter.

Den eneste måten å unngå de høye strømprisene, er hvis det kommer uvanlig mye nedbør utover høsten.

– Helt stille

Fyllingsgraden i kraftmagasinene er nå 20 prosent under normalen, og mange steder står elkraftverkene helt stille på grunn av lav vannføring.

Ole Albert Eig driver Syversætre Foss Kraftverk i Flisaelva. Der står alle maskinene stille, og det har ikke vært noen produksjon på over en måned.

– Jeg har aldri tidligere opplevd å måtte stanse kraftproduksjonen på grunn av for lite vann. Det er så lite vann at det ikke er til å tro, sier Eig til TV 2.

Hittil i august har det vært litt nedbør, men Eig tror ikke han kan begynne å produsere strøm med det første.

– Det skal betydelige mengder med regn før det begynner å skje noe. Skogen er så tørr at den absorberer det meste som kommer nå, sier han.

ØKNING: Strømprisene var omtrent dobbelt så høye som normalt i juli 2018. Tallene er fra Nord Pool. Foto: TV 2 / skjermdump

Slik er også situasjonen for flere elkraftverk. Avdelingsleder i Glommens og Laagens Brukseierforening i Gaustad, Hans-Christian Udnæs opplever den samme stillheten som Eig.

– For denne elven er det et kraftverk som rett og slett har for lite vann å kjøre. Vi har fire store kraftverk som har hatt det samme problemet, sier Udnæs.

Rekordstor pågang

Det kan virke som prognosene for høye strømpriser allerede har satt frykten i folket. Eidsiva Marked opplever en økt pågang fra kunder som er redd for at prisene skal stige enda mer til vinteren.

PÅGANG: For vedprodusent Roy Vermundsberget er det stor pågang i bestilling av ved. Foto: TV 2

– Vi ser mange etterspørsler etter fastprisavtaler. De som ringer nå, er ute etter mer forutsigbarhet til vinteren, sier salgs og markedsleder Elin Østli.

Flere vedprodusenter opplever også rekordstor pågang fra folk som vil sikre oppvarming til høsten til en forutsigbar pris, og kundene er tidligere ute enn aldri før.

– Pågangen kom enormt tidlig i år, en måned tidligere enn før. Jeg tror det kommer av at det er spådd høyere strømpriser, sier Roy Vermundsberget som er daglig leder i Finnskogen ved.

Importerer strøm

For å fylle vannmagasinene må det komme mye nedbør, og for hele 2018 er det antatt at en gjennomsnittskunde vil betale omtrent 3000 kroner mer enn et vanlig år.

– For at det skal komme til et normalnivå er det avhengig av at det regner 50 prosent mer enn normalt i høst, sier seniorrådgiver Gudmund Bartnes i NVE.

Norge er heldigvis ikke avhengig av fulle vannmagasiner for å få nok strøm. Ved import av strøm fra Europa unngår vi de aller høyeste strømprisene, og slipper da unna priser som kunne vært over dobbelt så høye som normalt.