Se TV 2s eksperter analyse av Naby Keïtas forestilling i pausen av kampen i vinduet øverst!

– Det var en god forestilling. Naby er her fordi han er en god spiller, og helt fra starten har han tilpasset seg fint, sa Jürgen Klopp på pressekonferansen etter kampen.

– Jeg er veldig fornøyd. Samtidig er dette hva vi forventer, fortsatte Liverpool-manageren.

– En genial deal

Tyskeren lå paddeflat etter Keïta forrige sommer. Så lyst hadde Klopp på spilleren at han heller signerte ham ett år frem i tid enn å gå for noen andre.

– Den type tålmodighet betaler seg nå. Liverpool har gjort en genial deal, sa Erik Thorstvedt i TV 2s Premier League-studio søndag.

– Det er god overgangspolitikk. De går ikke for nummer tre eller fire fordi de blir stresset. De har funnet ut hvem som var øverst på listen, og ventet til det var mulig å hente vedkommende. Det er verdt det, konkluderte Petter Myhre fra kommentatorboksen.

– Må være vanskelig med det draktnummeret

Debutanten ble fullrost av TV 2s fotballeksperter. Artisteri kombinert med effektivt pasningsspill, konkluderte Simen Stamsø Møller.

– I Premier League-debuten spiller han sin beste fotball med største selvfølgelighet. Det er imponerende, sa Stamsø Møller, og minnet om de enorme forventningene som er stilt til midtbanespilleren.

Som om ikke overgangssummen på i overkant av 500 millioner kroner ga nok press, har Keïta tatt over Steven Gerrards draktnummer.

– Det må være vanskelig å debutere på Anfield med det draktnummeret og de forventningene. Han gjør nesten alt bra. Her har Liverpool fått en klassespiller, konkluderte han.

– Det er så bra gjort

Særlig i forkant av Mohamed Salahs scoring utmerket den tidligere RB Leipzig-spilleren seg.

Han mottok ballen på midtbanen, og forserte fremover mot forsvarslinjen. Andy Robertson kom stormende langs venstre, og Keïta la den perfekt – med utsiden – til rette slik at Robertson kunne slå inn til Salah på første.

– Tenk hvor mange som hadde spilt den pasningen med innsiden av foten. Han slår den med utsiden, og det setter forsvarsspilleren fullstendig ut av spill, forklarte Stamsø Møller, og la til:

– Det er så bra gjort.

Thorstvedt var også mektig imponert.

– Det er enkelte du føler er på dette nivået, mens det er andre du tenker bare har en bra kamp. Med ham tenker du at han kommer til å gjøre dette hver kamp – det er omtrent på dette nivået han ligger, roste den tidligere Tottenham-keeperen.

Hylles av lagkameratene

Det var ikke bare TV 2s eksperter som lot seg imponere av guineaneren. Av lokalavisen Liverpool Echo ble han stemt frem som banens beste.

– Så oppløftende. Ryddig med ballen. Dynamisk og herlig, skrev avisen og ga ham karakteren ni av ti.

Mot slutten av forrige sesong mente mange Liverpools midtbane var for svak. En av dem som spilte da, og startet med Keïta i går, er James Milner.

Han roste også debutanten etter kampen.

– Du kan se at han er en god spiller. Han kommer bare til å bli bedre. Å gå rett inn på et nytt lag er ikke alltid like lett – du kan bare forestille deg hvor god han kommer til å bli når han får mer tid. Han er toppklasse, slik som de andre signeringene våre, slo Milner fast overfor Sky Sports.

Tomålsscorer Sadio Mané fulgte opp:

– Jeg er glad på hans vegne. Han gjorde det veldig, veldig bra. Alle er fornøyde med den jobben han gjorde for oss. Det er ikke alltid lett i starten for nye spillere. Han har enorm kvalitet, og kommer bare til å bli bedre, siteres Mané av Liverpoolfc.com.