Se hvordan Molde banket Brann i Sportsnyhetene i vinduet øverst!

Molde feide serieleder Brann av banen for andre gang på seks uker, men alt er likevel ikke idyll i «Rosenes by».

Denne uken skal nemlig en av klubbens førstelagsspillere møte i Romsdal tingrett, tiltalt for å ha voldtatt ei jente som ifølge tiltalebeslutningen var «ute av stand til å motsette seg handlingen på grunn av søvntilstand og/eller beruselse».

Det er satt av to dager til rettssaken, tirsdag og onsdag.

Molde-trener Ole Gunnar Solskjær svarer slik på spørsmål om hvordan den nært forestående rettssaken påvirker gruppa:

– Det er klart at de involverte er spent på en sånn sak, den har ligget der lenge. Vi får vente og se utfallet av den.

– Er det en ubehagelig situasjon å være i?

– En sånn situasjon er ikke kjekk. Gutten har håndtert situasjonen veldig bra med tanke på det sportslige, som jeg har med å gjøre. Klubben tok et valg på at han kunne brukes, og da har jeg brukt ham, svarer Solskjær.

Solskjær avviser dermed at han har hatt betenkeligheter med å benytte en spiller som er tiltalt for en så alvorlig forbrytelse.

– Vi har valgt å stole og tro på ham, sier Molde-treneren.

– Skal ikke forgripe begivenhetens gang

– Har klubben tatt stilling til hva man gjør hvis han kjennes skyldig i Romsdal tingrett?

– Det må du nesten spørre klubben om, men det regner jeg med at den har.

– Og da er det uaktuelt at han spiller mer for Molde?

– Vi skal ikke forgripe begivenhetenes gang. Nå skal vi først se hva retten finner ut, svarer Solskjær.

TV 2 møtte også administrerende direktør Øystein Neerland utenfor stadion etter kampslutt. Han ønsket ikke å uttale seg, men står på vitnelisten i saken.

Det gjør skal også to andre Molde-spillere. Forbrytelsen Molde-spilleren er tiltalt for, skal ha skjedd natt til søndag 14. mai i 2017.

– Vi står bak ham

Kaptein Ruben Gabrielsen sier at spillergruppa er upåvirket av at en lagkamerat kan bli dømt for voldtekt.

– Det påvirker oss ikke i det hele tatt. Vi står bak ham, og så får vi vente og se hva som skjer. Vi får ikke gjort noe med det, rett og slett, sier Gabrielsen.

– Er dere bekymret med tanke på utfallet?

– Nei, vi tenker ikke så mye på det. Vi sitter og ser på akkurat som dere. Vi håper det går bra, svarer Molde-kapteinen.