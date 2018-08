Norsk Tipping får ikke tak i ung lottomillionær

ETTERLYSNING: Norsk Tipping etterlyser nå en ung kvinne som trolig har blitt lottomillionær uten å vite om det. Foto: Kallestad, Gorm / NTB Scanpix

En ung kvinne vant over to millioner kroner under lørdagens Joker-trekning. Det er bare ett problem.