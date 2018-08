Daniel Craig, som har bekledd rollen som den britiske superagenten og casanovaen James Bond siden 2006, holder for tiden på med innspilling av sin femte Bond-film.

Tidligere har han vært med i «Casino Royale», «Quantum of Solace», «Skyfall» og «Spectre».

Men som med alle tidligere skuespillere som har spilt Bond kommer det et tidspunkt der det er tid for et bytte, og mye tyder på at den femte Bond-filmen også blir 50-åringens siste.

– Elba, Idris Elba

I diskusjonen om hvem som skal ta over har flere og flere tatt til orde for at det er på tide at noen som ikke er hvit får muligheten som 007-agenten.

Den som har vært tyngst linket til å ta over stafettpinnen er britiske Idris Elba. Søndag bidro han selv til å gi den rykteflommen vann på mølla.

– Mitt navn er Elba, Idris Elba, skrev skuespilleren best kjent fra storfilmene om «Thor» og TV-serien The Wire på Twitter søndag, med en klar referanse til James Bonds signaturreplikk.

Hovedpersonen selv gikk dog raskt ut med en smått kryptisk dementering:

– Ikke tro på HYPEN..., skrev han.

Summa summarum vil nok uansett Elbas Twitter-sprell bidra til at hans Bond-kandidatur framstår meget styrket.

– På tide med en ikke-hvit Bond

Teamet bak Bond-produksjonen har tidligere antydet at de er åpne for at en skuespiller som ikke er hvit kan bekle hovedrollen i den ekstremt suksessfulle filmserien.

I forrige uke kom Bond-produsent Barbara Broccoli også med et klart hint om at vi for første gang kan få en Bond-stjerne som ikke er hvit.

Nyhetsbyrået AP siterer filmprodusent Antoine Fuqua på at Broccoli selv har sagt at det er på tide at en ikke-hvit skuespiller får prøve seg i Bond-rollen.

Den kommende Bond-filmen, «Bond 25», har lanseringsdato 8. november 2019 i USA. Britene på sin side får se filmen så tidlig som 25. oktober samme høst.