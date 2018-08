Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag meldte på Twitter like før klokken halv ni søndag at de har satt i gang en leteaksjon etter en mann i førti-årene i Bymarka.

– Vedkommende gikk ut i marka lørdag formiddag, og skulle sove over i telt. Da han ikke kom hjem til avtalt tid, ble han meldt savnet, sa operasjonsleder Ann Kristin Øye i Trøndelag politidistrikt.

Like før klokken 22 bekrefter politiet til TV 2 at mannen er funnet død.

– Han ble funnet klokken 20.57 et stykke fra området Grønlia i Bymarka. Det var et Sea King-helikopter som gjorde et søk i området og fant vedkommende, sier operasjonsleder Bjørnar Gaasvik.

Det er uvisst hva som har skjedd med avdøde. Han blir nå fløyet til St. Olavs hospital, og vil bli obdusert. Pårørende er varslet.

Politiet visste ikke hvor i Bymarka vedkommende kunne oppholde seg, og SeaKing-helikopter ble derfor satt inn i leteaksjonen.

I tillegg til dette deltok også Røde Kors og politihunder med fører.