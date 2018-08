Se video av løpet i vinduet øverst!



– Hadde jeg hatt veldig gode bein og sluppet den sykdommen, vet jeg at jeg kunne kjempet om gullet. Det gjør det selvfølgelig litt bittert, sier Grøvdal til TV 2.

Ålesunderen var utropt som favoritt etter hun løp inn til sesongbeste i Europa med tiden 9,18.36 i Monaco like før EM. Denne uken har hun imidlertid slitt med sykdom, og hadde ingen ideell oppladning til mesterskapet.

– Jeg har hatt en skikkelig forkjølelse hele uken. Mest sannsynlig slår det litt ut i dag. Du får litt variable dager etter en forkjølelse. Jeg følte meg egentlig litt bedre på forsøket, forteller bronsevinneren.

– Da må jeg bare ta til takke med bronse, følger hun opp.

– Veldig skuffet

Nest beste tid i året i feltet var mer enn fire sekunder svakere enn Grøvdals før løpet. Gesa-Felicitas Krause vant overlegent med en tid halvannet sekund svakere.

Hun medgir at hun gjerne skulle stått øverst på pallen.

– Jeg har absolutt ikke sagt at gullmedaljen var min, men det var den jeg drømte om og løp for. Derfor er det nok litt slik at første reaksjonen var å bli veldig skuffet. Så blir jeg selvfølgelig mer fornøyd med den bronsen etter hvert, forklarer hun.

Sesongbeste for vinneren

28-åringen plasserte seg blant de fremste i feltet fra start av. Sveitsiske Fabienne Schlumpff tok teten og satte et voldsomt tempo. Etter hvert sprakk feltet.

Med to runder igjen fikk Schlumpff en luke, og ble fulgt av Krause. Grøvdal prøvde desperat å hente duoen igjen, men ble liggende noen meter bak.

I siste sving satte Krause inn et voldsomt rykk og stormet inn til gull på hjemmebane med tiden 9,19.80 – en klar forbedring av egen årsbeste.

– Jeg skal ta dem foran meg

Schlumpff beholdt avstanden til Grøvdal, mens Gega Luiza kom voldsomt bakfra. Ålesunderen klarte å holde albaneren bak seg i mål, og dermed ble det bronse på 28-åringen med tiden 9,24.46.

– De to foran meg skal jeg ta løpsmessig. De er gode hinderløpere, men tyskeren fikk virkelig opp formen. Hun har ikke vist det der tidligere i år, men blir båret frem av publikum, konstaterer Grøvdal overfor TV 2.