Molde - Brann 5-1

Brann gikk på en ny kjempesmell mot Molde med et 1-5-tap på Aker stadion.

– De har vært vanvittig imponerende, og har hatt muligheten til å slappe av i deler av kampen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen om Moldes spill.

Rosenborg klarte bare 1-1 hjemme mot Stabæk. Brann er dermed fremdeles serieleder, ett poeng foran trønderne.

– Det er helt OK. Det er en mager trøst, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til TV 2.

Erling Braut Håland var i Salzburg tidligere denne uken for å forhandle med den østerrikske storklubben. Han gikk rett inn på laget mot Brann.

– Aktuell for Lagerbäck

Håland hadde en oppvisning med fire scoringer mot Brann for fem uker siden, og søndag kveld leverte han en ny god kamp med scoring og assist.

Håland bekrefter overfor TV 2 at han var i Salzburg denne uken, men svarer «ingen kommentar» på hvordan overgangen ligger an.

Håland har scoret ni mål i Eliteserien i år, fem av dem mot serieleder Brann.

– Hvis han fortsetter sånn som dette, kan han ikke langt unna en landslagstropp denne høsten. Det er viktige kamper i Nations League i høst. Norges spisser har levert, men han han bør passe inn i fotballen Lars Lagerbäck står for. Han er stor og sterk, gode ferdigheter med ball og jobber hardt, TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Håland selv hevder overfor TV 2 at han ikke har tenkt på landslaget.​

Molde-trener Ole Gunnar Solskjær er enig med Mathisen om at Håland bør være aktuell for Lars Lagerbäcks landslagstropp mot Kypros i september.

– Han har fysikk, fart, selvtillit og teknikk. Han er ikke redd for noe som helst. Jeg var aldri redd for å hive ham inn i fjor, og han er klar for ganske mye mer enn den ene kampen annenhver uke han får hos oss, sier han til TV 2.

– Er du tydelig på at han er god nok?

– Det er ikke jeg som tar ut troppen, men jeg er hundre prosent sikker på at han er en som kommer til å spille for A-landslaget. Lars får vurdere om han eventuelt vil ha ham med i den settingen, sier Solskjær.

– Han er litt røver

FotballXtra-gjest og Vålerenga-trener Ronny Deila la tidlig merke til Håland.

– Han har en ekstrem fysikk, så er han litt røver og, det er bra. Han har den blandinga mellom å være på og det å være seriøs. Han klarer også å smile, le litt og blunke til motstanderen. Så han har en stor fremtid, det er jeg sikker på, sier den tidligere Celtic-manageren.

Ronny Deila mener Håland kan gjøre lurt i å melde overgang til Salzburg.

– Han blir ut dette året, og så er han klar for neste år. Salzburg er et veldig bra steg. Den østerrikske serien er litt bedre enn Eliteserien, men de er i Europa hver sesong. De har også fått frem bra spillere før, og han kommer til å passe bra inn der. Det er flott å se spillere ta steg for steg, sånn som Sander Berge har gjort i Genk, sier Vålerenga-treneren.

Aursnes-dobbel

Allerede etter et par minutter spill mot Brann ordnet Erling Braut Håland straffespark da han ble felt av Brann-keeper Samuel Sahin-Radlinger.

Sahin-Radlinger gikk rett vei, men kunne ikke hindre Håland i å sette inn 1-0. I etterkant hadde han både skudd i stolpen og en avslutning like utenfor, før Pawel Cibicki og Fredrik Aursnes scoret ett hver på langskudd.

Steffen Lie Skåleviks heading reduserte til 1-3 like før pause, men Aursnes satte inn 4-1 på et nytt langskudd etter pasning av Håland. Drøyt ti minutter før full tid gjorde Molde ydmykelsen total da Kristoffer Haugen la å til 5-1.

Håland ble for øvrig byttet ut i det 73. spilleminutt. Torsdag kveld skal Molde ut i Europaliga-kvalifisering mot Hibernian etter 0-0 i Skottland.

Molde ligger på tredjeplass med fem poeng opp til serieleder Brann.