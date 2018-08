Det var hett under hjelmen til Oliver Solberg etter finalen i RallyX Nordic.

Det som ikke kom fram av TV-bildene var en tilsynelatende tøff duell mellom Oliver Solberg og Thomas Bryntesson helt på tampen av siste runde.

Solberg følte han ble påkjørt av Bryntesson da han gikk forbi i nest siste sving, og på TV-sendingen senere kunne man se at Oliver Solberg slo opp døra og viste fingeren til sin norsk-svenske rival i RallyX Nordic.

16-åringen forklarer etterpå at dette skjedde i kampens hete, og han var tydelig med å understreke at dette var en oppførsel han ikke ønsker å bli forbundet med. Solberg hadde også i forkant av finalen fått fem sekunders tidsstraff for en dytt på Bryntesson i siste sving i semifinalen, og hadde samtidig ønsket at hendelsen i finalen også ble sett på av dommerne – noe den ikke ble gjort.

– Nei, jeg måtte bare gå bort å si unnskyld og greier. Jeg bruker aldri å gjøre slikt, men akkurat der og da så kokte litt over for meg, sier Oliver Solberg til Parc Fermé.

Skværet opp

Thomas Bryntesson bekrefter også unnskyldningen, og understreker at han ikke hadde noen hensikt å gjøre noe mot Solberg. Selv hadde Bryntesson store problemer med bilen på siste runden etter en høyhastighetssnurring mot Oliver Eriksson på det raskeste punktet på banen.

– Noe ble ødelagt, venstre bak eller noe, så bilen var som en jo-jo å kjøre siste runden. I nest siste sving fulgte jeg bare Philip Gehrman, men så kom Oliver på ytteren mens jeg bare fulgte Gerhman, og der ble det tydeligvis en touch. Det var i alle fall ikke meningen at det skulle skje noe med Oliver, sier Bryntesson til Parc Fermé etterpå.

Uansett, rivalene i RallyX Nordic skværet raskt opp etterpå, og nå står de poenglikt før to runder gjenstår etter at Solberg ledet med fire poeng på ham før løpet. Neste runde skjer i finske Kouvola.​

– Sånn sett var det bra for min del i helgen, sier Bryntesson, som ellers føler at helgen var vanskelig på grunn av baneforholdene.

– Det ble veldig gjørmete utenfor sporet når det begynte å regne, og det var også utrolig vanskelig å se. Men det skal bli kult å kjøre i Finland. Den banen ser «frän» ut, sier 22-åringen med norsk mor og svensk far.

Ville hatt banen på VM-kalenderen

Solberg slet mye med tekniske problemer denne helgen, der bilen først tok fyr på treningen, før hovedstrømmen kuttet både i én av de innledende omgangene og på nest siste runden i finalen. Dette fratok Solberg en potensiell hattrick ettersom han har vunnet de to foregående rundene.

– Jeg hadde kontroll. Jeg kjørte alternativsporet mye fortere enn de andre, så jeg visste at jeg hadde seieren i lomma, sier Solberg, som synes Nysumbanen er noen av de heftigere banene han har kjørt på.

– Banen er helt rå. Mye attak på denne banen. Her skulle VM ha blitt kjørt, sier 16-åringen.​