«Nye Arsenal» tapte: – De har fortsatt mange av syndromene fra forrige sesong

Se Raheem Sterlings vakre scoring i vinduet øverst!

Emery kunne knapt fått en vanskeligere oppgave i sin første kamp, og måtte se seg slått etter vakre scoringer av Raheem Sterling og Bernardo Silva.

TV 2s fotballeksperter mener det var en vanskelig debut for spanjolen.

– Fra Arsenal var det veldig mye rart. Det var mange plusser, men veldig mange minuser. Det er et prosjekt i startgropen, og vi må gi de en fair sjanse. De skapte mye positivt, men totalt sett var de det dårligste laget, konkluderer Erik Thorstvedt i TV 2s Premier League-studio.

Til tross for Manchester Citys høye press, prøvde Arsenal å spille seg ut med høy risiko bakfra. Særlig Petr Cech så ut til å slite med å tilpasse seg.

– Jeg synes Arsenal har mange av de samme syndromene som forrige sesong. De har spillere som ødelegger ganske mye. Cech sprer ikke trygghet, og Xhaka er teknisk dårlig fortsatt. Det gjør at de ikke får angrepet mer enn de gjør, mener Simen Stamsø Møller.

På slutten klarte aldri «The Gunners» å sette de regjerende mesterne ordentlig under press.

– At de ikke gutser mer og går for et litt høyere press, er veldig synd. De prøver virkelig så godt de kan lenge, men ikke på slutten. Det kan også ha med krefter å gjøre, men jeg tror det er noe som ligger i bånn. De har ikke den spiriten ennå. Det kan komme, men de hadde ikke den forrige sesong heller, påpeker Stamsø Møller.

Sterling med vakker scoring

Manchester City startet kampen med å sette Arsenal under press, og kunne fått betalt allerede etter sju minutter.

Sterling driblet til seg rom i feltet, men avslutningen ble mesterlig reddet av Petr Cech.

Etter et kvarter var Sterling på farten igjen. Han skar innover i banen fra venstrekanten, og denne gangen klarte Cech ikke å stoppe skuddet.

– Det er en fantastisk prestasjon av Sterling, men Arsenal slipper ham til altfor enkelt, konkluderte Hangeland.

Etter scoringen fikk City også mer rom å kontre i. Da Sergio Agüero ble felt like utenfor boksen, skjøt Riyad Mahrez frisparket knallhardt i keeperhjørnet. Petr Cech ga en livsfarlig retur, men ryddet opp med en god redning etter at Aymeric Laporte kom først på ballen.