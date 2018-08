Den ferske verdensmesteren Paul Pogba ble kastet rett inn på Manchester United-laget mot Leicester, og han var selv sikker da han scoret på straffe i 2-1-seieren.

Etter kampen ble den franske midtbanestjernen spurt om han er fornøyd og komfortabel i Manchester United, men i stedet for å legge overgangsryktene døde, helte han like gjerne bensin på bålet.

– Det er ting jeg ikke kan si uten å bli bøtelagt, sa han etter kampen, før han forlot intervjusonen, ifølge Sky Sports.

Det er flere ganger blitt spekulert i at forholdet til manager José Mourinho er anstrengt, og de siste ukene har han blitt koblet til en Barcelona.

Mourinho valgte imidlertid å gi Paul Pogba kapteinsbindet mot Leicester i fraværet av Antonio Valencia.

– Når jeg får kapteinsbindet, er det ikke sånn at jeg tenker: «Nå skal jeg vise at jeg er en ekte kaptein og skal legge ned en ekstra jobb». Nei, jeg ønsker bare å være seg selv og bidra med det jeg kan, sier han.

Ifølge tabloidavisen Daily Mirror ønsker Pogba å doble ukelønnen sin til nærmere 4,3 millioner kroner. Det vil matche lønnen til klubbens best betalte spiller, Alexis Sánchez.

– Pogba er et kjempeproblem, for det er så mye støy. Jeg blir litt lei, men se når Mourinho skulle forklare hvorfor han lyktes i VM. Han mente det var fordi det ikke var noen distraksjoner, han kunne bare ligge der og konsentrere seg om fotball. Da sier han samtidig at livet til Pogba består av en haug andre greier og at han ikke konsentrerer seg om det han egentlig skal, uttalte TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i PL100-sendingen tidligere denne uken.

Det spanske overgangsvinduet stenger ikke før ved månedsskiftet. Det betyr at Pogba fremdeles kan bli Barcelona-spiller om interessen er reell. Overgangsvinduet i Premier League stengte imidlertid torsdag kveld, slik at Manchester United ikke vil kunne hente en eventuell erstatter for Pogba.

– Det er vanskelig å si hva det er, men det er ikke tvil om at det er et eller annet. Det kan være at Mourinho tenker at han ikke passer inn. Han vil ha spillere som er ekstremt disiplinerte. Pogba er ikke der. Han flyter litt mer og har en annen måte å spille på. Om det er tilfellet, er det ingen grunn til å beholde ham. Da er det bedre å cashe inn og heller hente spillere som passer Mourinho, sa tidligere United-spiller Henning Berg i PL100.