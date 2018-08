– Du kan ikke ha to personer med en slik konflikt sammen i regjeringen

Lørdag hevdet Frp-statsråd Per Sandbergs datter Charlotte Kjær Sandberg at grunnen til at faren ikke hadde informert om sin mye omtalte ferie til Iran var en konflikt Per Sandberg (58) har med sin fraseparerte ektefelle Line Miriam Sandberg (48).

Ifølge datteren kjenner både statsminister Erna Solberg (H) og Frps partileder Siv Jensen til at Sandberg lot være å varsle om ferieplanene fordi han ville unngå at de ble lekket til media eller andre ved at hans ekskone fikk kjennskap til planene.

– Hans sjefer er informert om situasjonen, og vet godt hva som foregår, sier datteren Charlotte i TV 2-intervjuet.

Per Sandberg ville ikke bidra til artikkelen der hans datter uttalte seg, men var innforstått med intervjuet.

Heller ikke Sandbergs fraseparerte kone ønsker å kommentere saken.

Kan møtes i retten

Som TV 2 kunne fortelle i går er det sterk uenighet mellom Per og Line Miriam Sandberg om flere forhold rundt skilsmissen.

De to tok ut separasjon i april i år, og statsråden og statssekretæren i Erna Solbergs regjering kan komme til å møtes som motparter i flere rettssaker.

Per Sandberg stevnet i juli Line Miriam Sandberg for Oslo tingrett, mens sistnevnte har stevnet eksmannen for Senja tingrett.

– Veldig krevende

Sigbjørn Aanes, som inntil i fjor var Erna Solbergs høyt betrodde rådgiver, sier de nye opplysningene om konfliktnivået mellom de separerte ektefellene gjør det umulig for dem å sitte i samme regjering.

– Det må være veldig krevende. Det kom mange opplysninger som var helt nytt for omverdenen og som gjør at saken får en større og mer krevende dimensjon. Du kan ikke ha to personer som har en slik konflikt sammen på innsiden av regjeringen, sier Aanes til TV 2.

Rapporterte sikkerhetsbrudd i mai

Ifølge Adresseavisen rapporterte Line Miriam Sandberg i mai en bekymringsmelding til Statsministerens kontor om hans nye kjæresteforhold.

NÆR RÅDGIVER: Sigbjørn Aanes var i flere år statssekretær og rådgiver for statsminister Erna Solberg. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Bekymringsmeldingen skal ha gått ut på at «fremmede makter» hadde flyttet inn hos statsråden, med referanse til Per Sandbergs kjæreste Bahareh Letnes.

Han fulgte opp det trekket med å rapportere sin ekskone for å ha lekket informasjon fra hans interne kalender, hevder avisen.

Verken Per eller Line Miriam Sandberg har ønsket å kommentere disse opplysningene overfor Adresseavisen.

Kontroversiell Iran-tur

Per Sandberg har fått massiv kritikk etter at han dro på ferie til Iran med sin nye kjæreste Bahareh Letnes uten å informere om det til regjeringen.