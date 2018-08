Drammen gikk lørdag ut på sin hjemmeside med nyheten om at stortalentet Hermann Vildalen (22) er ferdig i klubben etter enighet med danske Ribe-Esbjerg om en overgang.

Det viser seg å være en forhastet offentliggjøring av drammenserne.

– Jeg er overrasket

For overfor dansk TV 2 sier Johnny Nim, styremedlem og en av de store sponsorene i Ribe-Esbjerg, at avtalen ikke er kommet i havn.

– Jeg er meget overrasket over at de kommuniserer det ut. Vi har henvendt oss og sagt at vi gjerne vil ha ham. Men jeg har ikke vært involvert i noen forhandlinger. Vi ønsker ham, men vi er ikke enige enda, sier Nim.

Overfor TV 2 opplyser Drammen-trener Kristian Kjelling søndag morgen at han ikke ser noe skjær i sjøen.

– Det er formalitetene som mangler. Kontrakter som skal skrives under etc. Vi er enige om en avtale med Ribe-Esbjeg, skriver Kjelling i en SMS.

Til tross for at man fra Danmark melder om at overgangen ikke er i boks, er det ingen tvil om at den danske toppklubben ønsker seg Vildalen. Venstrebacken markerte seg med strålende kamper for Norge da han han fikk sin landslagsdebut under Golden League i starten av april.

– Det er en ønskespiller som vi har villet ha i lang tid. En spiller som man kommer til å høre ganske mye mer om i fremtiden, sier Ribe-Esbjerg-trener Lars Walther.

– Et steg opp

For Drammens del kommer Vildalen til å etterlate et stort hull i troppen, sa Kjelling til TV 2 lørdag kveld. Han kaller tidspunktet sportslig uheldig når man nå skal ta opp jakten på forrige sesongs seriemeter Elverum. TV 2s håndballekspert Bent Svele mener likevel at en overgang er bra for 22-åringens utvikling.

– For hans egen utvikling er det et steg opp å spille i den danske ligaen, og når Ribe-Esbjerg kjøper han løs fra kontrakten, så viser det at de vil satse på ham. Det er bra for hans utvikling å gå dit, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele og fortsetter:

– Samtidig er det trist for Drammen, som har tatt seg som mål til å utfordre Elverum. De mister nå en av sine beste og viktigste spillere, fortsetter Svele.​