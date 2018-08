Mann stjal passasjerfly – nå stilles spørsmål rundt flysikkerheten i USA

– Noen av manøvrene han gjorde var helt utrolige, sier konsernsjef i Horizon til avisen.

Det er fortsatt usikkert om han har tatt flygetimer tidligere. Under samtalen med flygelederen ble det foreslått at en pilot kunne hjelpe ham over radioen med å styre flyet. Da svarte han:

«Nei, jeg trenger ikke så mye hjelp. Jeg har spilt videospill før».

– Jeg er en ødelagt mann

Søndag morgen har opptaket av mannens samtale med flygelederen blitt frigitt, skriver BBC.

Hva som motiverte 29-åringen til å stjele flyet er fortsatt usikkert. Han nevner flere ganger i samtalen med flygelederlen at han er usikker på hvordan man lander flyet, og spekulerer i om stuntet kan gi ham livstid i fengsel.

Samtidig sier han blant annet under samtalen med flygelederen på flyplassen at han skal gjennomføre en «barrel roll» for så å styre flyet rett ned i bakken. Flygelederen forsøker gjentatte ganger å få mannen til å lande flyet.

Ikke lenge før flyet krasjet, sa 29-åringen til bakkekontrollen at han var en ødelagt mann, og at han hadde mange som var glad i ham.

