I skrivende stund er langrennskongen en av 150 000 som har vært inne og videoinnlegget på Instagram-kontoen til Jakob Ingebrigtsen.

– Lord, kommenterer jantelov1.

Det synes Ingebrigtsen er stas.

– Det er artig at det kommer fra en som har haugevis av VM- og OL-gull, smiler han.

Uten at han er veldig begeistret over å bli kalt Lord Ingebrigtsen.

Skjermdump fra Instagram.

– Nei, det får Northug stå for. Jeg er fornøyd med å være meg selv, ler han.

Hylles av sponsor og agent

Men faktum er at 17-åringen fra Sandnes er i ferd med å ta verden med storm.

Etter seieren på 1500 meter postet Ingebrigtsen en video av seg selv som utstyrssponsoren Nike hadde laget.

Den nordiske sjefen i Nike, Johnny Nielsen, var i fyr og flamme over hvor mange som hadde sett klippet.

– For å sammenligne. Spydkasteren Thomas Röhler la ut samme video som Jakob. Den er sett av 10 000. Og han er tysk, og olympisk mester. Men Jakob knuser alle. Folk elsker han. Han er stor. Det er sykt, sier Nielsen til TV 2.

Også Ingebrigtsens agent, Daniel Wessfeldt, var fra seg av begeistring i går kveld.

– Du er verdt hva som helst, sa svensken da han møtte Jakob, og ga han en klem etter seieren.

Til og med presidenten i det internasjonale forbundet, Sir Sebastian Coe, uttalte i går at Jakob Ingebrigtsen gjorde at ingen lenger savnet Usain Bolt i Berlin.

Tjener fett

For det er ingen tvil om at dobbeltseieren vil generere penger på kontoen til Ingebrigtsen. Fra forbundet får han 120 000 kroner i bonus. Og fra Nike og andre sponsorer venter det også lønnsøkning.

– Det er godt å vite at man har gode avtaler. Men sikrer at jeg kan gjøre jobben som skal til for å bli verdens beste. Nike tok en sjanse på meg da jeg var ung, uten å vite hva det kunne bli. Men det er veldig langt igjen til jeg tjener det de beste i Nike gjør, sier Ingebrigtsen.

TV 2 skrev allerede i vinter om den historiske avtalen Ingebrigtsen har fått av Nike. Fortsetter han å prestere på dette nivået, kan det gi unggutten millioner av kroner i fast årslønn. De store utstyrsleverandørene teller medaljer, og lite annet. To gull i EM som 17-åring, og en pers i verdensklasse på 1500 meter, gir Ingebrigtsen et godt kort i forhandlingene videre.

Dessuten kommer unggutten til å heve startpenger i Diamond League-stevner i år, og ikke minst neste år.

– Er man blant de beste i verden, så kan man tjene opp mot 200 000 kroner bare for å stille til start. Vinner man, snakker man opp til 250 000 inkludert bonuser fra sponsorer, har Bislett-general Steinar Hoen, tidligere fortalt TV 2.

At unggutten også nå slår an på Instagram, gir nye inntektsmuligheter.

– Dette er upløyd mark for oss, men klart noe vi må se på, sier pappa Gjert til TV 2.