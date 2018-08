Ifølge Sky News har de skadde alt fra mindre alvorlige til alvorlige skader etter skytingen, som fant sted i Moss Side-området i Manchester.

– Vi har et antall personer som beandles på sykehus for ulike skader, men heldigvis ser det ikke ut til at noen er livstruende skadd, sier Debbie Dooley i Manchester-politiet til Sky News.

Skytingen fant sted i 02.30-tiden britisk tid.

Søndag morgen undersøker politiet området for å finne ut hvor skytingen fant sted og hvem som står bak.

– Området blir gjennomsøkt og mens vi forsøker å snakke med flest mulig folk, ser vi også på overvåkningsvideoer for å få alle fakta på bordet, sier Dooley.

Ifølge den britiske TV-kanalen ble det arrangert et karneval i området lørdag, og av den grunn var det mange folk tilstede.