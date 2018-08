Se hvordan det ble dobbelt Ingebrigtsen på 5000 meter i vinduet øverst!

– Det har vært en emosjonell berg-og-dal-bane de to siste årene. Det har vært mye slit, og om ingenting annet har det tært veldig mye på far-og-sønn-forholdet, sier Henrik til TV 2.

Totalt ble det tre Ingebrigtsen-medaljer i EM: To gull til Jakob, og ett sølv til Henrik.

I Berlin fikk Henrik revansjert 5000-meteren i Amsterdam, der pallen glapp med minst mulig margin.

Bak suksessen ligger det mange harde tak.

– Jeg tror han er mest lei meg. Jeg har satt spørsmålstegn ved ham hver jævla dag de to siste årene. Jeg må vel kanskje innse at han har hatt mer rett enn det jeg har turt, innrømmer 27-åringen.

Faren har vært Henriks trener i hele hans toppidrettskarrière. Reisen har bydd på mange krangler.

– Det har vært noen skikkelige fighter, senest for et par uker siden. Vi har et veldig spesielt forhold. Det kan veldig fort bli veldig høylydt. Jeg vet hvilken nerve jeg skal trykke på for å irritere, og det gjør jeg kanskje litt for ofte. All ære til ham for at han har håndtert meg, sier Henrik.

– Du må gjøre ting du ellers ikke hadde gjort

Gjert er blitt kjent for å være steintøff. Han medgir at dobbeltrollen som far og trener enkelte ganger byr på problemer.

– Du må av og til strekke deg langt som trener. Du må være veldig tøff, og du må gjøre ting du kanskje ikke hadde gjort som far. Derfor er den kombinasjonen en veldig tøff sak, erkjenner Gjert.

– Når du må dra til klypen som trener og ser at utøveren har det tøft, tenker du gjerne som far at det ikke ser bra ut, legger han til.

Gjert understreker at han har én jobb som trener: Å sørge for at sønnene når målene sine.

Sammen har de en avtale om at sønnene setter målene, mens Gjert hjelper dem med å oppnå dem. Sønnene setter seg skyhøye mål, og der av følger skyhøye krav.

– Min jobb er å sørge for at de når målene sine, slår treneren fast.

– Jeg sliter med meg selv

«Gjør du som jeg forteller deg, vil du nå målene dine. Hvis du lar vær, når du de ikke», er mottoet på trening. Gjert innrømmer at han noen ganger er veldig i tvil om han har rett.

– Jeg sliter med meg selv av og til, og lurer på om jeg har vært for tøff i mine krav og min måte å jobbe på. Det er en brutal sak å drive toppidrett, og det smerter meg av og til å ta de tøffe takene, forteller han.