Etter 23 år som KrF-politiker har Pål Kårbø gjennom sommeren vurdert om han er motivert til å fortsette i partiet. Sent torsdag kveld bestemte han seg.

Nå melder Kårbø seg inn i Høyre.

– Grunnen er KrF sin ørkenvandring. Med det mener jeg at jeg er frustrert og lei av at partiet ikke klarer å bestemme seg for om man skal gi sin støtte til den sittende regjeringen, eller ikke. Dette har jeg kommunisert både internt og eksternt flere ganger, men nå har jeg kommet til at det er nok, sier Kårbø til TV 2 søndag.

– KrF er nå delvis et parti i samarbeid med regjeringen og delvis et opposisjonsparti. Oppslutningen viser at velgerne ikke er fornøyde med dette, legger han til.

Det var Bergensavisen som først omtalte saken.​

Kårbø er er fylkesvaraordfører i KrF-leder Knut Arild Hareides hjemfylke Hordaland.

– De slites

– Dette er et tegn på at det er ytterligere bevegelse i KrF rundt hvem de skal samarbeide med, sier TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud.

Han sier dette er et symptom på at KrF er et parti som ikke har det bra i den ganske unike vippeposisjonen de har i norsk politikk.

– De slites mellom høyre- og venstresiden på Stortinget, sier Eriksrud.

– Når en fylkesleder melder seg ut og går over til et konkurrende parti så er det alvorlig for KrF-leder Knut Arild Hareide. Hvis flere følger ham og hopper av, kan det bli et alvorlig problem for KrF.

– Mange er skuffet

Kårbø føyer seg dermed inn i rekken av KrF-politikere som forlater partiet på kort tid. I mars meldte varaordfører i Bergen, Marita Moltu, seg ut av partiet til fordel for De Kristne. Tidligere denne uken ble det kjent at bystyrekollega Elisabeth Leirgul gjør det samme, meldte BT.

– Hva tenker du om den signaleffekten det kan gi at du føyer deg inn i rekken av politikere som forlater KrF?

– Det er et signal og et symptom på at partiet har utfordringer.

Overgangen til Høyre kan faktisk regnes som en retur. Tidlig på 90-tallet var Kårbø selv Unge Høyre-leder i Nordhordland. Ifølge ham selv har han blitt beskrevet som en «Høyre-mann som ber for maten».

– Jeg har stor sympati med ideologien Høyre baserer sin politikk på. Selv om det selvsagt finnes saker jeg er uenig i, mener jeg stort sett at Erna Solberg gjør en flott jobb som statsminister, sier han på spørsmål om hvorfor valget falt på Høyre.

– Hvilke tilbakemeldinger har du fått av partifeller?

– Mange er skuffet, og det har jeg forståelse for. Samtidig må jeg være ærlig med meg selv og partiet, sier han.

Uenigheter

Kårbø har ved flere anledninger vært uenig med partileder Hareide om partiets retning.

Før 2017-valget vedtok KrF at et regjeringssamarbeid med Frp var uaktuelt grunnet for store avstander politisk.

Etter det svake stortingsvalget var Hareide fortsatt fast bestemt på at det var uaktuelt, men Kårbø mente at man burde revurdert et Frp-samarbeid.

– Jeg har vært tydelig på at det er en av opsjonene vi må se på, sa han til Nettavisen.

Og da Hareide valgte å delta i Pride-paraden i 2016, gikk Kårbø ut og kalte deltagelsen for et selvmål for KrF, ifølge Bergensavisen. Den daværende fylkeslederen for KrF Hordaland mente at Hareides deltakelse i arrangementet til støtte for lesbiske, homofile og transpersoner, var til skade for partiet.

Etterlyste bredde

Da varaordfører Moltu meldte seg ut i mars, sa Kårbø til NRK at han var urolig for at KrF glemmer de kristenkonservative velgerne.

– Jeg forstår hva Moltu sier. Det er selvsagt en påminnelse både til ledelsen i partiet og til fylkesorganisasjonen i Hordaland. Vi må ha bredde i partiet vårt, hvis dette skal gå bra videre, sa Kårbø.

I februar i år mistet han fylkeslederposten til Dag Sele, som er imot et regjeringssamarbeid med Frp.

Fra 2001 til 2005 var Kårbø 1. vararepresentant til Stortinget fra Hordaland, og i perioden 2007-2011 var han gruppeleder for KrFs fylkestingsgruppe i Hordaland.

Etter fylkestingsvalget høsten 2015 ble han fylkesvaraordfører i Hordaland. Kårbø er også utdannet siviløkonom fra NHH.