– Kanskje den dummeste holdningen noen gang

Se video av seiersløpet i vinduet øverst!

Da storebror Henrik tok EM-gull i Helsinki i 2012, var Jakob bare elleve år.

Pappa og trener Gjert varslet allerede da at han hadde et stortalent hjemme.

– Hva snakket dere om da?

– Da var det at vi var sikre på jeg skulle bli verdens beste. Det er kanskje den dummeste holdningen som noen gang er blitt skapt. Men jeg føler det har funket, sier Jakob til TV 2.

17-åringen forklarer vissheten om at han en gang kan bli verdens beste driver ham.

– Hvis det ikke var en viss sjanse for at jeg kunne bli en av verdens beste, hadde jeg aldri drevet med dette. Men det er ingen garanti. Du må være så dum, og ha så så dumme folk rundt deg som tror på deg, at de gidder å jobbe så hardt om en liten drittunge som kanskje skal bli en av de beste i verden, sier Jakob.

– Det er ingen garanti for det. Men jeg har trodd på det lenge, og tror på det fortsatt. Jeg skal jobbe hardere enn noen gang for å oppnå det, følger tenåringssensasjonen opp.

Gjert: – Jeg kan forstå det utfra klippene man ser

Gjert erkjenner at det har vært kritikk rettet mot treningsregimet. Han understreker imidlertid at jo høyere mål, jo tøffere krav.

Og at han er den som skal hjelpe sønnene til å nå målene.

– Jeg kan forstå det utfra de små klippene folk ser. Det er gjerne sånn at når noen ser vanvittige prestasjoner i ung alder, tenker folk at her er det gjort mye galt – her er det prestasjoner som ikke hører hjemme i et ungdomsliv. Vi har gjort det som er nødvendig for at han skal nå målene sine, og det er det som er viktig for oss, sier Gjert til TV 2.

Slik hylles han

Det var ikke bare det at 17-åringen tok EM-gull som har imponert, men måten han gjorde det på. Jakob var knusende overlegen med personlig rekord på 13.17,06.

Over sekundet bak stormet Henrik inn til sølv, med god margin ned til Morhad Amdouni på tredjeplass.

– Én ting er å vinne, men en annen ting er å vinne på den måten. Og med den tiden. Av en 17-åring. Jeg vet ikke hva jeg skal si, sier Sindre Buraas, som selv har løpt VM-finale på 5000 meter.

– Det er utrolig stort. Jeg vet hvor mye arbeid som ligger bak – dette forlanger at de gjør alt riktig, følger han opp.