Det var torsdag at politiet i den tyske byen Karlsruhe fikk telefonen fra mannen som de beskrev som desperat, skriver Guardian.

Han hevdet at han ble jaget opp og ned gaten av babyekornet, og klarte rett og slett ikke å riste av seg den overivrige gnageren.

Politiet sendte en patruljebil for å undersøke, og da de kom fram pågikk fortsatt jakten på den fortvilte mannen.

Men det varte ikke lenge. Dramaet fikk en brå slutt da det lille ekornet plutselig la seg ned og sovnet momentant, tilsynelatende utslitt av den langvarige jakten på mannen.

Morserstatning

Politiet mener at babyekornet sannsynligvis har blitt adskilt fra moren sin. Det er trolig også derfor at jakten på mannen begynte.

– Det hender ofte at ekorn som har mistet sin mor ser etter en erstatning, og dermed fokuserer all sin energi på én person, sier talskvinne Christina Krenz i Karlsruhe-politiet.

– Ekornene kan bli veldig besatte. De løper ikke bare etter, de blir totalt fikserte på denne personen. Det kan være ganske skremmende. Mannen visste ikke hva han skulle gjøre, og da ringte han politiet. Han følte seg definitivt litt truet, sier Krenz.

Maskotspøk

I politirapporten etter hendelsen virker det dog ikke som at politiet tar ekornets trussel på alvor.

– Et ekorn skal bli vår nye maskot. Det skal døpes Karl-Friedrich. Ekornet har sovnet i frykt, skrev politiet.

– Det var bare litt moro. Betjentene fant på et navn som de tenkte kunne passe babyekornet, sier Krenz.

Karl Friedrich ble i sovende tilstand tatt med inn i politiets varekt, før turen gikk videre til et dyrehjelpsenter. Der var det også to andre ekorn som hadde blitt brakt inn samme dag av lignende årsaker. I de to andre tilfellene hadde det dog ikke vært nødvendig med politiets inngrepen.