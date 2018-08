Hendelsen skjedde like før klokken 09.00 lørdag morgen, midt i Bergen sentrum.

Harald Prytz og hans kone havnet like bak en bil som kom kjørende i rasende fart.

– Han kom som en kule, og kjørte vel i 70-80 kilometer i timen. Han hadde ikke sjans til å stoppe, sier Prytz til TV 2.

Og det hadde han rett i. Da han og kona rundet hjørnet, hadde bilen dundret inn i et hus. Ekteparet fikk seg et stort sjokk og ringte øyeblikkelig til nødetatene.

– Vi antok jo at det kunne være folk som var alvorlig skadet. Jeg prøvde derfor å finne folk i nærheten som kunne bidra med livreddende arbeid, forteller Prytz videre.

Harald Prytz fryktet at folk var alvorlig skadet da en bil foran han smalt rett inn i et hus. Foto: Chris Ronald Hermansen / TV 2

– Som en eksplosjon

Men til alt hell var huset under rehabilitering, og det var derfor ingen som bodde i huset. Roger Iversen eier huset, og befant seg like ved da han plutselig hørte et kjempesmell.

Til Bergens Tidende forteller han at det hørtes ut som en eksplosjon.

– Du kan jo tenke deg hvor mye bråk en bil som kjører inn i en husvegg lager, sier Iversen til avisen.

Videre forteller han at huset er fra 1600-tallet og at det har vært under renovasjon i flere år. Nå hadde det endelig begynt å ta form.

Huset var under oppussing, og var straks ferdig. Så kom en bil i en rasende fart. Foto: Roger Iversen

– Det er selvfølgelig dumt, men livet går videre, sier han til BT.

Sjåføren stakk av

Men dramaet var langt fra over. Sjåføren gjemte seg nemlig først bak husveggen, før han senere løp fra stedet.

Politiet sier til TV 2 at de har vært i kontakt med sjåføren, men vil ikke si hva han har forklart.

– Det er ganske galskap å drive slik kjøring. Det er jo ikke bremsespor her en gang, sier Harald Prytz til TV 2.