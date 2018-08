Hva tenker Erna Solberg om at Per Sandberg unnlater å varsle fordi han frykter at hun skal sladre til ekskona?

Nærmest daglig kommer nye små drypp med nye detaljer i saken. Nærings- og fiskeridepartementet nekter blant annet å opplyse om Sandberg har unnlatt å følge PSTs klare råd om telefon- og eventuelt pc-bruk på tidligere turer. Det skaper spekulasjoner. På fredag avdekket TV 2 at Sandberg skal ha takket nei til sikkerhetsbrief fra PST før han reiste på turer til høyrisikoland som Kina og Russland. Det er heller ikke tillitvekkende.

Da han kom hjem fra den omstridte ferieturen til Iran, var han selvsikker og arrogant. Offentligheten hadde ingenting med å blande seg inn i hans private ferieturer. Det var ikke statsråden eller Frp-nestlederen som hadde vært på ferie i Iran, det var privatpersonen Sandberg som hadde vært der. Og ingen skulle komme her og belære han om sikkerhet. Dette kunne han, var budskapet. Men nei, han kunne ikke det.

Lørdag kom foreløpig siste kapittel i sikkerhetsskandalen rundt landets fiskeriminister. Per Sandbergs datter, Charlotte Sandberg, har holdt en lav profil i offentligheten, men velger i dag å ta sin far i forsvar i et intervju med TV 2. Og det hun forteller, beskriver et regjeringskollegium preget av manglende tillit.

Ifølge datteren unnlot Sandberg å varsle Statsministerens kontor om sin feriereise til Iran fordi han var redd for lekkasjer til ekskona, Line Miriam Sandberg. Hun er nemlig statssekretær i Helsedepartementet.

Hva tenker Erna Solberg om at Per Sandberg unnlater å forhåndsvarsle i tråd med sikkerhetsreglene, fordi han frykter at statsministeren skal sladre til ekskona? Er dette riktig, sier det sier noe om tillitsforholdet internt i regjeringen, mellom en statsråd og statsministeren.

Når Sandberg åpenbart ikke har tillit til at statsministeren eller betrodde medarbeidere på Statsministerens kontor kan håndtere det som for han er sensitiv informasjon, hvordan kan da statsministeren ha tillit til Per Sandberg? Men det har hun altså. Erna Solberg uttrykte tillit til sin fiskeriminister så sent som etter medarbeidersamtalen de to hadde for noen få dager siden.

Per Sandberg er midt i et opprivende skilsmisseoppgjør etter at han i mai separerte seg fra ekskona, som er statssekretær i Helsedepartementet og dermed en sentral politiker i samme regjering. Det sitter langt inne for norske medier å omtale private forhold, som detaljene rundt en vond skilsmisse. Det hører privatlivet til. Når et ektepar er sentrale aktører i landets regjering, er de mer utsatt for offentlighetens søkelys enn andre ektepar. Det sier seg selv. Det kan være fint og hyggelig å jobbe på samme sted som ektefellen, men det kan bli krevende for hele arbeidsplassen hvis forholdet tar slutt. Når man på toppen av det hele er statsråd og statssekretær i landets regjering, krangler så busta fyker og stevner hverandre for retten, påvirker det arbeidet til landets regjering, til styringen av landet.