Det er Washington Post som siterer et utdrag fra hennes kommende bok «Unhinged: An Insider Account of the Trump White House».

Hun er best kjent fra Trumps eget realityshow «The Apprentice» og flere andre spin-offs. Hun har tidligere jobbet for Trump, både under valgkampanjen i 2016 og som en del av kommunikasjonsstaben i Det hvite hus.

I desember 2017 fikk hun ifølge Det hvite hus sparken etter en uoverenstemmelse med stabssjef John Kelly, og har siden vært en ivrig kritiker av Trump og hans administrasjon.

Omarosa hevder selv at hun forlot jobben av egen fri vilje.

Det var umiddelbart etter at hun forsvant ut portene i Washington at hun skal ha fått jobbtilbudet fra Lara Trump, presidentens svigerdatter og rådgiver i valgkampanjen. Tilbudet skal ha vært svært lukrativt, med en lønn på 125.000 kroner i månedslønn.

Hun takket nei, nettopp fordi det ville hindre henne i å kritisere presidenten offentlig. Med kontrakten fulgte nemlig en taushetserklæring.

– Jeg takket nei. Jeg var ferdig med Trump-verdenen, skriver hun i boken.

– Løgner og falske påstander

Ifølge CNN nekter Trump-kampanjen å kommentere påstandene om jobbtilbudet.

Det hvite hus' pressesekretær Sarah Sanders påstår at det hele er oppspinn.

– I stedet for å fortelle sannheten om alt det gode president Trump og hans administrasjon gjør for å gjøre USA trygt og velstående, så er denne boken fylt med løgner og falske påstander, sier hun i en uttalelse.

– Det er trist at en misfornøyd eks-ansatt ved Det hvite hus prøver å profittere på disse falske anklagene. Enda verre er det at media gir henne plattformen til det, etter at de ikke tok henne seriøst da hun kun hadde gode ting å si om presidenten, sier Sanders.

Rasismepåstander

I boken kommer Omarosa også med rasismepåstander mot presidenten. Hun siterer tre kilder som har fortalt henne at det finnes et opptak av Trump som bruker N-ordet gjentatte ganger under filmingen av realityserien.

– Det sank endelig inn at personen jeg trodde jeg kjente så godt faktisk var en rasist, skriver hun i boken ifølge CNBC.

– Bruken av N-ordet var ikke bare måten han snakket om afro-amerikanere på. Enda mer forstyrrende var det at det også var slik han tenkte om oss, skriver Omarosa.