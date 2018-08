Se den iskalde straffen i sammendraget av kampen i vinduet øverst!

Først sendte N'Golo Kanté London-klubben i ledelsen.

Så, da Marcos Alonso ble klippet ned i feltet like før pause, var Jorginho straffeekspeditør – fint lite preget av presset som hører med en Premier League-debut.

Den italiensk-brasilianske playmakeren gjorde som han har gjort i oppkjøringen: Jogget rolig i tilløpet, tok et lite hopp og fintet ut keeper.

– For en straffe av Jorginho! Et hopp, et «skip» og han ruller den inn i hjørnet, skrev Chelsea på Twitter.

– Kjølig, konstaterte fotballekspert Simen Stamsø Møller i TV 2s Premier League-studio.

– Balansert, konstaterte Telegraph-journalist Sam Wallace på Twitter.

– Iskaldt, fulgte London Evening Standard-journalist Simon Johnson opp.

Får Sarri-ros

Jorginho var også sentral i det oppbyggende spillet, med en treffsikkerhet på 93% på pasningene.

Han roses av Sarri, som han også spilte under i Napoli.

– Han er en teknisk spiller, er kjapp i tankegangen. Han er veldig god til å flytte ballen fort. Det kan bli veldig nyttig i mitt lag, sier Sarri i TV-intervjuet etter kampen.

Han har varslet at det kommer til å ta tid før supporterne får se hva Chelsea er i stand til. Det står han på, 3-0-seier til tross.

– Det var en vanskelig førsteomgang mot et veldig fysisk lag. Dette var ikke vårt beste, mener Chelsea-manageren.

Store forandringer

Som ventet var det et helt annet Chelsea-lag som startet Premier League under Sarri enn det som avsluttet under Antonio Conte.

Den tidligere Napoli-manageren spilte 4-3-3, startet med nysigneringene Jorginho og Kepa Arrizabalaga og reintroduserte David Luiz i startoppstillingen.

Introduseringen av «Sarri-ball», som har begeistret Napoli-supporterne de siste sesongene, så Chelsea-supporterne derimot lite til i starten av kampen.

Chelsea klarte ikke å finne åpninger mot et heltent hjemmelag, som levde opp til kallenavnet «The Terriers» da de forsvarte seg med nebb og klør.

Faktisk kom ikke London-laget engang til en avslutning før det hadde gått 33 minutter, men da ble det til gjengjeld jubel.

Willian driblet seg ned til linjen og la inn. På bakerste hadde Kanté, som hadde fått mer offensiv frihet etter Jorginhos ankomst, skaffet seg rom. Midtbanemotoren tok ballen på direkten med venstre, ballen spratt i bakken og over keeper – og bortelaget var i ledelsen.

Bare minutter senere var Huddersfield svært nær utligning, men Steve Mouniés heading fra fem meter traff stolpen.

Like før pause scoret Sarris menn igjen. Marcos Alonso skulle til å skyte, men ble felt i avslutningsøyeblikket. Dommeren pekte på straffemerket, og Jorginho var iskald.

Hazard-magi

Etter pause var det mer gnist i Chelsea-laget. Bare i løpet av et kvarter hadde de kommet seg til dobbelt så mange avslutninger som de gjorde hele første omgang.

Nærmest kom de da Alonso, på akrobatisk vis, brassesparket ballen i tverrligger fra kloss hold.

Så byttet Sarri inn Eden Hazard, som ble benket etter å ha fått forlenget ferie etter VM. På Chelseas tredje scoringen gjorde den belgiske stjernen nesten alt. Han parkerte Aaron Mooy på midtbanen, og lot seg ikke felle selv om australieren prøvde.

Hazard forserte fremover og sendte Pedro alene med keeper. Spanjolen gjorde ingen feil, og lobbet ballen over Hamer.

Lagoppstillinger

Huddersfield (3-5-1-1): Hamer - Zanka, Schindler, Kongolo - Hadergjonaj, Mooy, Hogg, Billing, Löwe (Diakhaby) - Pritchard (Depoitre) - Mounié.

Chelsea (4-3-3): Kepa - Azpilicueta, Rüdiger, Luiz, Alonso - Kanté, Jorginho, Barkley (Loftus-Cheek) - Pedro (Moses), Morata, Willian (Hazard).