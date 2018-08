– Systemet har sviktet Frank

– Jeg må være trygg på dem. Jeg må vite at de er der. Det hjelper ikke at kommunen er trygg, jeg må være trygg, sier Frank.

BPA: Brukerstyrt personlig assistanse er en ordning som er særlig tilrettelagt for mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser. I prinsippet omfatter ordningen de samme tjenestene som ordinære helse- og omsorgstjenester – som bistand til stell, pleie, måltider, fritidsaktiviteter og alle andre nødvendige hverdagslige gjøremål.

Kjernen i BPA er brukerstyring, og det er bruker som bestemmer hvem som skal være assistent, hva bruker trenger hjelp til, hvor og til hvilke tider tjenesten skal utføres. Målet er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonsnedsettelse.

I en BPA ordning fatter kommunen vedtak på antall timer til assistanse, bruker (kunden) er arbeidsleder og velger hvilken leverandør som skal ha arbeidsgiveransvaret for assistentene.

Rådmann i Tysvær kommune, Sigurd Eikje, sier han er klar over situasjonen Frank sitter i. Eikje sier også at kommunen har tilrettelagt for hjemreise lenge. Grunnen til at Frank ikke ønsker å dra hjem når det har vært tilrettelagt for det, er han også klar over.

– Han sier han er utrygg. Og det beklager vi. Samtidig tror jeg vi gir ham et veldig godt tilbud der han bor i dag. Han bor ikke på noen typisk institusjon, men har stor og fin leilighet og hage.

– Men han føler seg likevel utrygg, og har til og med sendt mail til kommunen og spurt «kan jeg spise i dag? Kommer jeg til å få noen som kan ta meg på do i morgen?».

– Det viser nok den usikkerheten som preger ham. Nå er han knyttet opp til Tysværtunet som har lege og sykepleiere 24/7. Han har jo vært her en stund, så personellet kjenner ham ganske godt. Men likevel opplever han en utrygghet, og det beklager vi. Det er absolutt ikke meningen, sier Eikje.

Sigurd Eikje, rådmann i Tysvær kommune, mener tilbudet de har til Frank i dag er godt nok. Foto: Erlend Vikene

Utfordrende å skaffe assistenter

Rådmannen sier kommunen ikke har problemer med å rekruttere folk i kommunale stillinger på Tysværtunet, og at de som jobber her har erfaring og kompetanse nok til å pleie pasienter med ALS.

– Det er et privat selskap som ordner med BPA. De har ansvaret for å skaffe personell som assistenter. Der har jeg fortsatt at det kan være utfordrende å få folk i relativt små stillinger. Kommunen har gitt de høyere lønn i selskapet for at de skal kunne rekruttere fagarbeidere.

– Hjelper det?

– Det har hjulpet noe, men som jeg forstår situasjonen er det utfordrende for dette selskapet å få tak i personell som står i stillingene over tid, sier Eikje.

Kommunen har, sammen med statlige myndigheter, vært med å tilrettelegge familiens bolig. Den har en prislapp på 3,8 millioner kroner. Dette har familien betalt selv.

– Vi ønsker ikke ha Frank boende her han bor, vi ønsker at han skal få lov til å flytte hjem, sier Sigurd Eikje.

Frank mener små stillinger og lav lønn gjør at assistenter takker nei til jobb etter opplæring.

Assistentene han har jobber seg i hjel, og ordningen rakner om sommeren, i ferier og ved sykdom. Da må kommunen fylle inn med sitt personell på Tysværtunet på rullering, og Frank føler seg utrygg.

Konstituert daglig leder i HjemmeBest, Irene Foss, sier i en mail til TV 2 at selskapet har stor forståelse for at Frank opplever sin situasjon som svært krevende.

– På prinsipielt grunnlag kommenterer vi ikke detaljer i enkeltsaker knyttet til våre brukere eller ansatte. Vi kjenner oss ikke igjen i påstandene rundt personalet i ordningen slik de er fremlagt, og vi er i en pågående dialog med bruker og kommunen for å se på ulike løsninger for at bruker skal kunne flytte hjem, sier Foss.

– Helt uverdig

I Trondheim bor ALS-syke Freddy Olden. Han har kjempet en kamp i årevis mot et vanskelig system, og har vunnet frem. Han kjenner seg igjen i situasjonen til Frank, og er ikke enig i at kommunen gir ham et godt nok tilbud.

Freddy Olden har 12 assistenter døgnet rundt. Han mener systemet har sviktet Frank. Foto: Erlend Vikene

– Systemet har sviktet Frank. Ingen skal måtte gå gjennom en slik prosess for å kunne bo hjemme og leve et tilnærmet normalt liv, sier Olden.

Selv har han 12 assistenter døgnet rundt. Dette gjør at Olden kan ta seg av datteren sin, være med venner, dra på konserter og til og med til Syden - og han føler seg alltid trygg.

– Man bør ha mange assistenter så det ikke blir sårbart ved sykdom eller ved ferieavvikling. Jeg vant kampen, og fikk et liv med god livskvalitet. Frank skal ikke kjempe en kamp mot systemet. Det er helt uverdig det han går gjennom akkurat nå, sier Olden.

Forskjell fra kommune til kommune

En engasjert stemme i Franks sak er Gry Lien. Hun er tidligere styremedlem i ALS Norsk Støttegruppe, og har opplevd sykdommen selv på nært hold. Grys far fikk bo hjemme til siste dag.

Det er ikke vanskelig å hjelpe, men det er viktig at apparatet rundt er stabilt, mener hun. Hun er klar på at assistentene må kjenne pasienten og familien, de må være faste og trygge, og Frank må ha backup.

Gry Lien er tidligere styremedlem i ALS Norsk Støttegruppe. Foto: Erlend Vikene

– Han kan ikke ha nye, ukjente pleiere ut og inn, da blir han redd og engstelig. Frank har et tilrettelagt hus, heis, alle hjelpemidler som skal til - det eneste han mangler er assistentene som kan hjelpe ham, sier Lien.

– Barna hans er så unge, og så preget av at pappa bor på sykehjem. Det blir ingen normal familiesituasjon når han er der.

– I ditt arbeid med ALS Norsk Støttegruppe har du vært borti flere med ALS som har ordninger som fungerer - er det forskjellig, opplever du?

– Ja, det er forskjellig fra kommune til kommune. Vi vet jo om ALS-syke som har et team på 11-12 personer som går på skift, og 2 personer samtidig. Så er det tilfeller som hos Frank.

Hjemme, ca 20 minutter unna med bil, sitter en 9-åring som savner pappaen sin, og en utslitt familie.

– Hva er ditt største ønske, Frank?

– Jeg vil ta meg av ungene mine, på en bedre måte enn jeg kan nå.

– Å være pappa?

– Ja. Jeg trenger masse hjelp. Jeg trenger hjelp til å være pappa også, sier han.