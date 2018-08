– Jeg har ikke trent siden jeg kom tilbake fra ferie. Liverpool er selvfølgelig ikke fornøyde, sier Dejan Lovren til det kroatiske magasinet Sportske Novosti, gjengitt av Liverpool Echo.

Se Liverpool – West Ham på TV 2 Sport Premium eller Sumo søndag klokken 14.30!

Midtstopperen spilte finale i VM, og sluttet seg ikke til Liverpool-troppen før mandag denne uken.

Derfor var han uansett ikke tiltenkt en plass på laget mot West Ham, skriver avisen Liverpool Echo.

– Et helvete å gå ut av bilen

Nå står imidlertid Lovren i fare for å miste flere kamper, melder avisen.

– Jeg kan ikke trene på grunn av problemer med magemusklene. Jeg har store smerter, sier Lovren til Sportske Novosti, og opplyser at han skal til en spesialist i Nederland for behandling.

29-åringen forteller at smertene oppstod allerede under VM, og at han spilte de tre siste kampene med «uutholdelige smerter».

– Men hvem ville ikke spilt for Kroatia i en så stor turnering? Etter VM økte smertene, og nå må jeg betale prisen. Jeg kan ikke engang sitte i bilen uten å kjenne det. Å gå ut av den er et helvete, sukker stopperen.

– Men ingen pris var for høy for det vi oppnådde i Russland, understreker han.

Stopperkrise

Et potensielt skadeavbrekk for Lovren er dårlige nyheter for Jürgen Klopp, som allerede har flere stoppere på skadelisten.

Virgil van Dijk er den eneste seniorstopperen som definitivt rekker åpningskampen mot West Ham. Under fredagens pressekonferanse bekreftet Klopp at Ragnar Klavan mister kampen, mens det er en sjanse for at Joël Matip og Joe Gomez kan rekke den.

– Matip var med på deler av treningen i går (torsdag, journ. anm), slik som Gomez. Vi får se hvordan de føler seg i dag, sa Klopp til pressen to dager før kamp, ifølge Liverpoolfc.com.

Skulle Gomez og Matip miste kampen, kan det være duket for unggutten Nathaniel Phillips. 21-åringen har fått flere kamper av Klopp i preseason.

Som om det ikke var nok med stopperskadene, er også nysigneringen Fabinho usikker etter det som omtales som en mindre skade.

Se Liverpool – West Ham på TV 2 Sport Premium eller Sumo søndag klokken 14.30! ​