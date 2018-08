Saken oppdateres!​

– Det blir nesten for dumt. Det er drøyt. Jeg tror dette er en drøm som går i oppfyllelse for begge, sier Jakob til NRK.

– Det er her, i finalen i EM, vi skal prestere. Det klarer vi så til de grader. Vi springer dem i senk – det er ikke noe taktikeri, ikke noe lureri, vi er rett og slett bare bedre i dag, sier en ekstatisk Henrik til statskanalen.

Henrik og Jakob varslet før løpet at de hadde tenkt å avvente for å se hva konkurrentene foretok seg.

Der de la seg på halen av feltet på 1500 meter, la de seg lengre fremme på 5000 meter.

Med 1200 meter igjen gjorde Jakob som han gjorde i går. Han gikk i tet og dro feltet.

Og akkurat som på 1500 meter, holdt ledelsen hele veien inn.

Bare Henrik klarte å holde følge på sisterunden, men på oppløpet klarte heller ikke storebroren å henge med. Jakob løp over målstreken som overlegen gullvinner med tiden 13.17,06 – mer enn tre sekunder bedre enn sin personlige rekord.

– Vi er en egen nasjon

– Dobbelt Ingebrigtsen. Vi er en egen nasjon, sier pappa og trener Gjert Ingebrigtsen.

– Det er helt fantastisk. Henrik får en sølvmedalje, og tar medalje i sitt fjerde mesterskap på rad. Det er drøyt. Jakob har to gull i senior EM – nei, nå slutter vi, fortsetter treneren.

På tribuneplass fulgte også Filip Ingebrigtsen, som ikke kunne løpe på grunn av en brist i ribbeina, med.

– Det var en vanlig trening hjemme i Sandnes, det er sånn det skal være, sier Filip til TV 2.

– Det var veldig gøy å se hvor god kontroll de hadde. Det var en gavepakke til både Henrik og Jakob. De andre slet seg ut ved å prøve å løpe fra de. De burde jo gjort alt annerledes, legger han til.

– Fantastisk opplevelse

Også moren er ekstatisk etter sønnenes bragd.

– Hvordan var det her?

Det var helt utrolig, fantastisk opplevelse å se at de springer over mållinjen som nummer en og to. Helt fantastisk, sier mor Tone til TV 2.

– Hva kan du si om Jakob etter dette mesterskapet?

Han viser gang på gang at han kan prestere under mesterskap og når det gjelder. Han er bare helt suveren, så ung som han er. Men han har hatt to av de beste å lære ifra, så det er jo takket være de og, konkluderer Tone.