TV 2 vet at Hermann Gabriel Ranneberg Vildalen forlater Drammen og kommer til å slutte seg til Ribe-Esbjerg. Danskene har kjøpt 22-åringen løs fra kontrakten.

Vildalen var ikke med i Drammens treningskamp mot Aalborg i ettermiddag.

– For hans egen utvikling er det et steg opp å spille i den danske ligaen, og når Ribe-Esbjerg kjøper han løs fra kontrakten, så viser det at de vil satse på ham. Det er bra for hans utvikling å gå dit, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Samtidig er det trist for Drammen, som har tatt seg som mål til å utfordre Elverum. De mister nå en av sine beste og viktigste spillere, fortsetter Svele.

Vildalen fikk debut for landslaget i Golden League i begynnelsen av april, og Svele mener kristiansanderen er aktuell for en plass i VM-troppen i januar.

– Han er en av de aller mest seriøse og dedikerte spillerne i gamet. Jeg tror fort han kan bli proff i en av de store toppklubbene i Europa, og en solid landslagsspiller over tid, sa Drammen-trener Kristian Kjelling til Fædrelandsvennen etter landslagsuttaket til Christian Berge i april.

Drammen spilte i dag treningskamp mot Aalborg. Kjellings menn fikk det tøft mot det danske mannskapet, som tok en komfortabel 30-25 seier.

Drammen serieåpner hjemme mot Falk Horten onsdag 5. september, mens Ribe-Esbjerg starter sesongen borte mot Mors lørdag 1. september.