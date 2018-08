Det betyr at faregraden går direkte fra rød, som betyr ekstrem fare for ras, til statusen som innebærer at det ikke lenger er overhengende men moderat fare for store ras.

– Siden i morges har bevegelsene i fjellpartiet fortsatt å avta, i takt med at nedbøren har avtatt. Det registreres nå en hastighet i øvre del på 70 mm/d og i nedre del 3-4 mm/d. Til forskjell fra i dag morges er også bevegelsene i nedre del avtagende, sier geolog Lene Kristensen i NVE i en fersk dagsrapport.

Hastigheten i øvre del av Veslemannen akselererte som følge av store nedbørsmengder fredag kveld og kom opp i en hastighet som tilsvarer 40 cm i døgnet. Det gikk flere mindre skred i området mellom klokken 21 og 24 i går kveld.

11 beboere ble før helgen evakuert fra boligene sine. Det var sjette gangen de at bevegelsene i fjellet var så store at evakuering ble iverksatt.

Etter nedjusteringen lørdag klokken 14 får de evakuerte igjen flytte hjem.

De årlige bevegelsene i Mannen (utenfor Veslemannen) utgjør noen få cm i året, mens den mest aktive delen av Veslemannen har forskjøvet seg mer enn 1,4 m det siste året og nedre delen 9 cm. Veslemannen har et volum på 120 000 - 180 000 m3, det vil si rundt én prosent av det totale volumet av Mannen, skriver NVE.