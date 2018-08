Første scoring på fem år for Spurs-stopperen

Newcastle-Tottenham 1-2

Innlegget fra Serge Aurier 17 minutter ut i kampen ble på utsøkt vis stanget kontrollert i nettet av Dele Alli.

Stormløp ga ikke avkastning

Scoringen sørget for 2-1 til Tottenham etter forrykende åpningsminutter – det ble også tungen på vektskålen i en kamp der Newcastle nok føler at de burde stått igjen med noe helt annet enn null poeng.

Vertskapet på St. James' Park tok mer og mer utover i kampen mot et stadig tammere Tottenham med VM-stjernene Harry Kane, Dele Alli, Christian Eriksen, Jan Vertonghen, Eric Dier, Davinson Sanchez og Hugo Lloris på banen. Ett skudd i stolpen, ett i tverrliggeren og en sjanse alene med keeper var det nærmeste Newcastle kom i jakten på en utligning.

– Tottenham var ganske tomme og har litt flaks som klarer å få med seg tre poeng her, sier TV 2s Premier League-ekspert Erik Thorstvedt.

Vertonghen, som kom til semifinale med Belgia i VM, noterte seg for sitt første mål i Premier League på fem sesonger da mållinjeteknologien slo fast at ballen var over streken med fattige ni millimeter.

OVER STREKEN: Slik ser det ut når ballen er ni millimeter over streken.

– Keeperen gjorde en god redning og jeg trodde ikke jeg skulle få den. Men jeg stolte på mållinjeteknologien. Jeg var på den heldige siden denne gangen. De har tidligere tatt fra meg noen mål fra meg som var mine mål. Der og da var jeg veldig glad for teknologien, sier en lettet Vertonghen til TV 2.

Scoringen var Vertonghens første i Premier League på fem år.

– 160 kamper i Premier League uten å score. Da er det deilig at dommeren begynner å peke på klokken, sier Thorstvedt.​



Tre mål på ti minutter

Newcastle gikk løs på oppgaven med høyt tempo og stod frem som det beste laget i åpningsminuttene, men det var Tottenham som fikk ballen over streken først. Men det var så vidt.

Sju minutter var passert da Davinson Sanchez stusset en corner fra Christian Eriksen videre mot bakerste stolpe. Der dukket Jan Vertonghen opp og headet ballen i tverrliggeren før keeper Martin Dubravka fikk kastet seg til siden og slått ballen ut. Det tok likevel ikke lang tid før dommer Martin Atkinson pekte på klokken for å signalisere at ballen faktisk hadde vært over streken. TV-bildene viste senere at ballen så vidt hadde lurt seg innenfor - mer presist ni millimeter over målstreken.