Heerenveen-spiller Morten Thorsby spilte hovedrollen i den nederlandske serieåpningen mot Zwolle fredag kveld med to scoringer, én assist og rødt kort.

– Det var to veldig fine scoringer, så det var morsomt, og så avsluttet jeg førsteomgangen med en assist. Da så det veldig lyst ut, og så var det ganske utrolige greier da jeg fikk rødt kort, sier Thorsby til TV 2 dagen derpå.

Den tidligere Stabæk-spilleren fikk en avslutning fra kloss hold i armen, og etter bruk av VAR fikk Zwolle straffespark og Thorsby ble utvist. Zwolle reduserte, men Heerenveen holdt unna til en 3-2-seier.

– Det har vært ganske mye diskusjoner om det røde kortet det siste halve døgnet. Mange mener det er riktig og en del mener det er feil. Det var ingen hands med intensjon. Jeg prøvde å ta den med brystet. Etter regelboken skal det være et gult kort. Det var kjipt det endte sånn, sier den norske midtbanespilleren.

Også i fjor startet Thorsby sterkt og var tidlig i sesongen toppscorer i de nederlandske toppdivisjonen.

– Det er klart det er veldig godt med to mål og målgivende. Jeg tar målene som en bonus. Som sentral midtbanespiller er det viktig med en del målpoeng, men det viktigste er å prestere stabilt. Det er hovedfokuset, og så heller krydre med målpoeng, sier han.

– Tydelig for alle parter

I slutten av juni uttalte Thorsby i et intervju med VG at kan komme til å forlate Heerenveen før overgangsvinduet stenger. Avisen skrev at Thorsby var blitt koblet til Serie A-klubben Atalanta.

22-åringen ønsker ikke å forlenge med den nederlandske klubben.

– Det har ikke noe som er endret. Det er tydelig for alle parter. Situasjonen er den at om det kommer noe som er bra for meg og bra for klubben, så er det villighet til å finne en løsning. Som jeg har sagt hele tiden, så er jeg veldig fornøyd her, jeg spiller kamper og har det veldig bra. Skjer det ikke noe, så blir jeg her, sier han til TV 2.

– Litt interesse

Overgangsvinduet i engelsk fotball er stengt, er de andre i Europa åpne frem til månedsskiftet. Det betyr at det fortsatt kan skje noe for Thorsby i løpet av de neste ukene.

– Det har vært litt interesse, men ikke noe mer enn det. Jeg har ikke kontroll på dette, det er det agentene mine som tar seg av. Jeg fokuserer bare på det, og dukker det opp noe, så tar jeg stilling til det da, sier Thorsby.

– Kommer det til å skje noe før overgangsvinduet stenger?

– Det vet jeg ikke, sier han.

Heerenveen møter Vitesse på hjemmebane søndag neste uke, men det blir uten en suspendert Morten Thorsby, som har spilt fire år i klubben. ​