Natt til lørdag var det omsider tid for å feire. Selv om forsøket på å ta den "umulige" dobbelen feilet på 400 meter flatt noen timer i forveien, deppet ikke Karsten Warholm (22) i det hele tatt da han ble tatt imot av familie, venner og støttespillere etter å ha fått EM-gullet for triumfen på 400 meter hekk i Berlin.

– Ja, synes du ikke det, gliser Warholm til TV 2 på spørsmål om han fortjener en god fest.

– Må være kynisk

Karrieren til den sprudlende 22-åringen fra Ulsteinvik har skutt fart etter VM-tittelen i London, triumfer i Diamond League og nå seneste gullet i EM i Berlin.

Med seg på veien til toppen har ikke Warholm glemt støttespillerne og de som arbeider for ham i kulissene.

– Det er jeg som løper der ute, men det er mye som skal legges til rette. En ting er tiden jeg og Leif (trener Leif Olav Alnes) bruker. Noe annet er at det finnes folk som lar oss bruke den tiden. Det er veldig viktig. Vi får gjort jobben vi skal, og folk står på hodet for oss. Jeg er en bortskjemt liten gutt, sier Warholm.

– Man er nødt til å være litt kynisk for å komme dit man er. Av og til tar jeg nok litt lite hensyn selv om jeg prøver å være så medgjørlig som mulig. Jeg legger alt i friidretten. Jeg prioriterer knallhardt, men jeg tror alle synes det er verdt det når man står på sånne kvelder som i dag.

Blant nøkkelpersonene som slutter seg til den oppsummeringen, er mamma Kristine Haddal. Hun har rollen som manager for en av friidrettens virkelig kommende stjerner, og var et eneste stort smil etter at sønnen hadde fått EM-gullet rundt halsen.

– Vi følger han hver dag, ser hvor mange timer som blir lagt ned i trening. Det er klart at det ikke er noe som er kjekkere enn å se resultatene han får frem når det gjelder mest. Det betyr enormt mye, sier Haddal.

Merker økt interesse

Statusen til Warholm vokser og vokser for hver dag som går, og triumfen i EM kommer ikke til å gjøre ham mindre attraktiv i fortsettelsen. Derfor er det ikke lenger bekymringer for om han skal få mulighet til å fokusere 100 prosent på jobben som må gjøres.

– Det som har vært viktigst i arbeidet rundt Karsten, er å ha nok til at han kan satse og slippe å ta noe ekstra arbeid for å holde hjulene i gang. Det har vært førsteprioritet. Så må det andre komme senere. Men det er klart det hjelper på å bli både europamester og verdensmester, sier Haddal.

– Vi ser at han blir lagt merke til. Han har dette med Donald Duck (Warholm dukket opp i Donald Duck i Tyskland). Vi merker også på stadion at han blir satt pris på.

GODE STØTTESPILLERE: Her er Karsten Warholm og mamma Kristine Haddal etter at han tok gull på 400 meter hekk i VM i London i fjor. Foto: Junge, Heiko

– Blir selvfølgelig verdier ut av det

Spesielt avgjørelsen med å prøve seg på dobbelen - 400 meter hekk og 400 meter flatt - er blitt en snakkis i friidrettsmiljøet. Tidligere spydkaster Andreas Thorkildsen er mektig imponert over det han kaller et "sykt gutsy" forsøk.

– Da han sa at han skulle gjøre det, synes jeg det var kult. Heldigvis fikk han gullet han skulle ha. Så ble alt annet en bonus. Det viser hvor offensive de er i treningsarbeidet og hvilken mentalitet han har, sier Thorkildsen.

Bislett Games-general Steinar Hoen var også blant gratulantene i Berlin natt til lørdag. Han mener Norge har fått to helt unike idrettsutøvere og profiler i 22-årige Warholm og 17-årige Jakob Ingebrigtsen, som fredag løp inn til et sensasjonelt gull på 1500-meteren.

– Både Karsten og Jakob har unike personligheter som slår veldig bredt. Du har sett det på sosiale medier. Det har nesten krasjet systemene. Det gjør selvfølgelig at det blir verdier ut av det, sier Hoen.

– Vi får se hva som blir startpengeposisjon hans i Diamond League. Han går garantert opp fra i fjor. Markedsverdien som person og reklameobjekt, er det historien med at han tok sjansen og hadde en 400-meter beina på under 45, og dagen etter løper han ny norsk rekord på en verdensklassetid på 47,64. Det er så klasse.