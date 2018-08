Fredag skapte et lavtrykk betydelige problemer på Østlandet. Mellom 30.000 og 40.000 ble rammet av strømbrudd, og det kan ta flere dager før alle har fått strømmen tilbake.

– Per nå er det 4.500 som står uten strøm. Antallet går gradvis nedover, men det er krevende arbeid, sier kommunikasjonsdirektør Johan Christian Hovland i Hafslund til TV 2.

Veltede trær er årsaken til mange av utfallende. Strømselskapet har store mannskaper ute, men opplyser om at det kan ta tid med trefellingen.

Beveger seg mot nord

Lavtrykket beveger seg nå nordover. I løpet av natten har Trøndelag opplevd en liten storm på kysten og sterk kuling. Lørdag står Nordland for tur.

– Vi har et moderat farenivå for nedbør, men et alvorlig farenivå for vind i Nordland i løpet av lørdagen, opplyser vakthavende meteorolog Magnus Haukeland ved Meteorologisk institutt til NTB lørdag morgen.

Det er spesielt vindkast som kan forårsake problemer for folk.

– Vi forventer sterk kuling og liten storm på kysten på Helgeland først på dagen. Det kan bli sterke vindkast som kan komme opp i 25 til 30 meter i sekundet. Slike vindkast kan ta tak i ting som trampoliner og campingvogner, og vi anbefaler folk å være forsiktige.

Etter hvert vil lavtrykket bevege seg videre Salten og Saltfjellet før det ankommer Troms.

– Det er mest Nordland som vil påvirkes av dette uværet, men Sør-Troms kan også oppleve noe nedbør, sier Haukeland.

– Større risiko

Det er slettes ikke vanlig med storm tidlig i august. Vakthavende meteorolog Ina Ynnesdal ved Storm sier vær av denne typen skaper større risiko på denne tiden av året.

– Det er fortsatt mye løv i trærne, og det skaper mer vindfang. Da er det lettere at trær velter. I tillegg kan vær av denne typen komme litt overraskende på denne tiden av året, som gjør at folk er mindre obs, sier Ynnesdal til TV 2.

Det er spesielt vindkastene som er farlige, og Ynnesdal sier man må være spesielt varsom i fjellet i Nordland. Det vil også bli en del nedbør både i nord og i Trøndelag på lørdag og søndag.

Også Vestlandet vil få en del regnbyger i helgen. Disse vil muligens trekke mot Sør- og Østlandet, men det er usikkert hvilke retning nedbøren tar.

Høstvær til uken

I begynnelsen av neste uke får Sør-Norge et stabilt vær, og nedbøren vil holde seg unna. Fra onsdag går vi derimot inn i en høytrykksrygg.

– Fra onsdag blir det litt høstvær. Det begynner i Sør-Norge og trekker gradvis både innover og oppover i landet, sier Ynnesdal.

Stormen forsvinner helt etter helgen, men Norge vil neppe oppleve noen særlige varme temperaturer etter onsdag.

