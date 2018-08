– Per Sandberg har alvorlig satt til side rikets sikkerhet

Snoen sier til Klassekampen at han ikke tror misnøyen mot Sandberg er like stor som den var mot Sylvi Listhaug da hun måtte fratre som justis-, beredskaps- og innvandringsminister.

– Det er ikke slik at han hele tiden går ut og provoserer, slik som Listhaug gjorde. Sandberg er ikke plettfri, men han er heller ikke samme type politiker når han har vært statsråd, som det Listhaug var. Da skal det nok en enda større sak til for å felle han, mener Snoen.

Flere har den siste tiden tatt til orde for at Sandberg må gå, men Minerva-journalisten mener det ikke er opp til dem.

Mulig hacket

– Det er opp til statsministeren og KrF nå. Om det kommer nye opplysninger om hva som skjedde med telefonen hans på reise, kan det være mulig. Men jeg synes ikke det ser slik ut nå, sier Snoen.

Sandbergs mobiltelefon kan ifølge eksperter ha blitt kompromittert etter at han tok med jobbtelefonen på en feriereise til Iran i juli.

Forelsket

Snoen tror ikke Sandbergs deltakelse i feiringen av den iranske nasjonaldagen har gjort at han vil bli skjøvet ut i kulda.

– Det at han har sagt og gjort andre ting enn det han er kjent for å gjøre, tror jeg en må tilskrive personlige årsaker. For å si det rett ut: Han er forelsket, sier Snoen.

Spørsmål om eventuell mistillit etter at fiskeriministeren brøt sikkerhetsrutinene da han tok med jobbtelefonen til Iran, besvares fortsatt med at den vurderingen, enn så lenge, ligger på statsministerens bord.

– Opptrådt naivt

Oslo-ordfører og SV-politiker Marianne Borgen sier til TV 2 at Sandbergs Iran-tur og opptredenen i ettertid har utviklet seg til å bli en veldig vanskelig sak.

– Jeg synes Per Sandberg har opptrådt ganske naivt og alvorlig satt til sides rikets sikkerhet, sier Borgen.

– Hvor ender denne saken?

– Det vet jeg ikke. Men jeg synes kanskje det er litt rart at Sandberg selv fortsetter som statsråd, og at han ikke har bedt om å tre av. Jeg har tidligere sagt denne uken at jeg lurer på hvor lenge han blir sittende, sier Borgen til TV 2.

Statsminister Erna Solberg ønsker ikke å kommentere saken, og Per Sandberg har ikke besvart TV 2s henvendelser.