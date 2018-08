Jakob Ingebrigtsen tok et sensasjonelt gull, da han som 17-åring knuste resten av konkurrentene på 1500 meter finalen.

Alle tre brødrene Ingebrigtsen var i nevnte finale, og størst forhåpninger var det knyttet til midterste bror Filip.

Han fikk det ikke til, og mener han ødela for flere medaljer til familien.

– Det eneste som var litt dumt var at Henrik lå i ryggen min, for jeg tror han mistet en medalje på det, sa Filip til TV 2 etter målgang.

Du føler det var litt dumt?

– Ja, jeg tror nok han mistet det. Det var en vurdering han gjorde og selvfølgelig tror jeg det vanligvis er en god vurdering. Og hadde jeg hatt en normal dag i dag, så hadde vi tatt trippel tror jeg.

Det er din feil at det ikke blir trippel?

– Det er nok min feil at det ikke blir trippel, det er helt klart. Vanligvis skal jeg ikke ha noen problemer med å spurte ganske mye bedre enn jeg gjorde nå, på den farten der, konkluderer Filip.

– Tror neppe Filip stiller på 5000 meter

Tittelforsvareren fra 2016 endte nest sist i dagens finale, og forteller at kroppen ikke spilte på lag.

– Det var ikke noe spesielt som skjedde, jeg sprang et bra taktisk løp og brukte lite krefter underveis. Men jeg kjente etter halvannen-to runder at kroppen ikke var i nærheten av det den skal være. Jeg kan bare spekulerer i hvorfor, men det var ikke godt nok. Siste halvdel av løpet var det egentlig bare å prøve og ikke gi fra meg posisjonen, sånn at ingen plaget Jakob, sa en skuffet Filip Ingebrigtsen til TV 2.

Og med en kropp som ikke var optimal på 1500 meter, kan det nå også spøke for deltakelse på morgendagens 5000 meter finale.

– Det må jeg ta en vurdering på. Snakke med legen og snakke med de rundt. For er det sånn som det var i dag, så er det ikke vits å stille. Det må bli betydelige bedre skal det være vits å springe 12 og en halv runde, for det hadde jeg ikke holdt i dag uansett, sier Filip til TV 2.

Pappa og trener Gjert, er skeptisk til om vi får se midterste bror på startstreken.

– Jeg tror neppe Filip stiller på 5000 meter i morgen, hvis det er så smertefullt som det kan se ut som, sier Gjert INgebrigtsen til TV 2 og utdyper:

– Jeg ser det på løpsmønsteret at han ikke var komfortabel, og det er ikke bra.

Videre forteller han at den eneste medisinen for midterste bror Ingebrigtsen, som falt og skadet seg i semifinalen, er hvile.

– Nå må Filip rett og slett bare slappe av og ta livet med ro, så får han leget skadene sine. Det er fort å undervurdere det, for han gjør jo en skikkelig kollbøtte og slår seg alvorlig mye. Men sånn er det, men jeg tror han unner broren sin seieren likevel, konkluderer Gjert.