Manchester United - Leicester 2-1

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Manchester United fikk en drømmestart på sesongen med 2-1 over Leicester.

Paul Pogba sendte vertene i en tidlig ledelse på straffespark, og kampen lå lenge og vippet, men sju minutter før full tid var det den utskjelte venstrebacken Luke Shaw som roet nervene for United-fansen med sitt første mål for klubben.

– Så mye utskjelling og tough love det har vært fra José Mourinho for Luke Shaw. Tenk så godt det må smake for Shaw, sa TV 2s fotballkommentator Øyvind Alsaker.

– Fjeset til Luke Shaw er bare ellevilt deilig å se, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt om jubelscenene.

Luke Shaw kom fra Southampton med store forventninger, men har slitt med skader og har måttet tåle hard kritikk fra United-manager José Mourinho gjentatte ganger.

Jamie Vardy reduserte til 1-2 på overtid, men det ble ikke mer enn et trøstemål og Shaws scoring ble avgjørende for Manchester United.

– Det var en god forestilling i en vanskelig kamp og i en vanskelig situasjon. Noen spillere har trent i bare tre dager, men de har gjort en god jobb for å levere. Det var nøkkelen for oss, sier José Mourinho til TV 2.

Rett i ledelsen

Den ferske verdensmesteren Paul Pogba gikk rett inn på Manchester United-laget i Premier League-åpningen mot Leicester, og franskmannen kom i fokus allerede etter to minutters spill på Old Trafford.

Kveldens kaptein fikk ta straffesparket etter at Daniel Amartey handset. Med et trippende tilløp satte han ballen høyt over Leicester-keeper Kasper Schmeichel.

– Scorer du ikke med et sånt tilløp, ser du dum ut. Nå ser han bare kul ut, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Den tidlige scoringen gjorde at Manchester United kunne la Leicester styre mye av spillet. Etter et drøyt kvarters spill var Leicester nær ved å utligne da Kelechi Iheanacho skjøt like utenfor etter et godt fremspill av Demarai Gray.

Etter snaut en halvtimes spill viste David De Gea at han ikke har mistet klubbformen i sommer, for den spanske keeperen dro frem en klasseredning på avslutningen til Leicesters nyervervelse James Maddison.

Vardy skapte spenning

Midtveis i andreomgang kom Manchester United til en god mulighet på en overgang, men Juan Mata skjøt like utenfor målet til Kasper Schmeichel.

Et kvarter før slutt var Dea Gea i aksjon med en ny kjemperedning da Demarai Grays forsøk ble stoppet. Et par minutter senere var det gjestenes keeper som gjorde en mesterlig redning alene med Romelu Lukaku.

Sju minutter før full tid kom Luke Shaw seg inn i 16-meteren og banket inn 2-0. Et enormt lettet venstreback jublet vilt for sitt første mål for klubben.

Jamie Vardy tente håpet for Leicester med sin heading på overtid, men holdt ikke til mer enn et trøstemål for gjestene.