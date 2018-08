Se Henke & Zucca Summer Classic på TV 2 og Sumo fra klokken 14.00 lørdag.

Mats Zuccarello koser seg på isen sammen med en gjeng med heldige barn som fikk teste Ullevaal-isen før den historiske hockeykampen.

– Han er kul og en god hockeyspiller, konstaterer Oliver.

For aller første gang arrangeres det en utendørs hockeykamp på sommerstid, og det på nasjonalarenaen. Mats Zuccarello og New York Rangers stjernekeeper, Henrik Lundqvist har samlet en haug med NHL-stjerner som skal være med å kjempe om heder og ære. Over 18.000 billetter er nå solgt til vedledighetsarrangementet.

– Det ser veldig bra ut her. Jeg gleder meg veldig, sier Zuccarello.

Pengene fra arrangementet går til Right to Play, Zuccarello stiftelsen og til Henrik Lundqvist foundation som alle hjelper vanskeligstilte barn.

Zuccarello har en meget høy stjerne i Norge og nå løftes han frem som en av de aller største også i USA.

Etter det TV 2 erfarer skal den sympatiske 30-åringen sammen med et knippe spillere fronte ligaen kommende sesong. Sammen med blant andre Nashvilles, P.K. Subban og Edmonton Oilers, Connor McDavid ble han forrige uke fløyet til Toronto i privatfly for fotoshoot.

Men Zuccarello selv er ordknapp.

– Det vet jeg lite om, smiler han lurt.

Han har tronet øverst på poengstatistikken til Rangers de tre siste sesongene, men det er medmennesket og arbeidsjernet, Zucca som imponerer stjernekeeper, Lundqvist.

– Han jobber alltid steinhardt, gir jernet og bryr seg utrolig mye om hvordan det går for laget. Når Mats kom inn i ligaen fantes det ikke mange korte spillere. Han får ikke mye gratis, men han må slite på isen og det går hjem i New York.