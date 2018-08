I sin årlige trusselvurdering som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) la frem i slutten av januar, var økt spionasje fra Kina og Russland hovedbekymringen.

– De er ute etter våre verdier, som handler om grunnleggende nasjonale interesser som vårt forsvar, vår beredskapssektor, teknologi og politikkutforming, for å nevne noe, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland til TV 2.

Derfor gir PST tilbud om råd til regjeringsmedlemmer som skal til høyrisikoland. Fiskeriminister Per Sandberg har tidligere opplyst at han takket ja til en sikkerhetsbrief før Iran-turen i 2016.

– Foran nesten samtlige reiser som vi har, særlig når det går på denne type risikoland, har vi en brief. Jeg har ikke fått det hver eneste gang vi har vært ute på reise, men vi får det med jevne mellomrom, har Sandberg sagt til TV 2.

I dag kan TV 2 fortelle at Per Sandberg har sagt nei til å få sikkerhetsbrief fra PST før flere viktige utenlandsturer:

Statsråden var i Russland i juni 2016.

I mai 2017 var han i Kina.

I september 2017 var han igjen i Russland.

Og i mai 2018 reiste han på ny til Kina.

Per Sandberg ville ikke ha sikkerhetsbrief før noen av disse turene.

Arbeiderpartiet er sjokkert.

– Hvis dette er opplysninger som stemmer, er det svært alvorlig. Det viser jo at det er en statsråd som overhodet ikke tar sikkerhet på alvor, sier stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap) til TV 2.

TV 2 har spurt Per Sandberg om hvorfor han ikke tok imot sikkerhetsorienteringene fra PST. Statsråden har ikke besvart våre henvendelser. Heller ikke Fiskeridepartementet har svart.

Arbeiderpartiet mener statsminister Erna Solberg må på banen.

– Vi er veldig urolig, på bakgrunn av det som har skjedd de siste dagene, hvor saken utvikles nesten time for time. Nå er det helt nødvendig at statsministeren tar ansvar som statsminister, og faktisk forsikrer Stortinget om at regjeringen og statsrådene vil følge de sikkerhetsrutiner og regler som gjelder for reiser utenlands, og spesielt i land som dette er svært krevende for, sier Aasland.

Granskes av PST

Samtidig som Per Sandberg kjemper for sitt politiske liv, ble det fredag kjent at PST har startet undersøkelser rundt Bahareh Letnes, kjæresten til statsråden. Dette melder NRK. Letnes kom til Norge som 16-åring og fikk opphold i 2008. Hun har nå norsk statsborgerskap i tillegg til sitt iranske.

Fiskeriministeren har fått kritikk etter at han la årets sommerferie til Iran sammen med sin norsk-iranske kjæreste, uten å orientere statsministerens kontor i forveien.

Sandberg (58) er også blitt skarpt kritisert for å ha tatt med mobiltelefonen sin til Iran. Tidligere har det kommet frem at Letnes i 2016 sendte inn en åpen søknad til Fiskeridepartementet der hun søkte om å bli Sandbergs assistent eller tolk.

Tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen, som er overbevist om at iranske myndigheter hacket statsrådens jobbtelefon, mener PSTs undersøkelser er helt nødvendig. NRK har vært i kontakt med Letnes, som sier at det er bra at PST nå skal undersøke hennes bakgrunn. Også Krf-leder Knut Arild Hareide og Aps Terje Aasland sier til kanalen at de er glade for granskingen. Frp-leder Siv Jensen ønsker ikke å kommentere saken.

– Det er mange spørsmål i denne saken, og det at PST går inn i den, kan gi oss flere svar, sier Hareide.

Frp-nestlederen har vedgått at forholdet har medført mye oppmerksomhet og spekulasjoner.

Refser regjeringens Iran-taushet

KrF-leder Knut Arild Hareide mener at regjeringen burde tatt klart avstand fra fiskeriminister Per Sandbergs feiring av den iranske revolusjonsdagen.

– For meg framstår det som uforståelig. Og når vi også vet at Iran er Israels verste fiende, så framstår jo dette veldig merkverdig, sa Hareide på TV 2 Nyhetskanalen torsdag morgen.

Hareide er svært kritisk til at en statsråd deltar på feiringen av at Iran i 1979 ble en islamsk republikk med ayatolla Khomeini som øverste leder.

KrF-leder Hareide vil ikke konkludere med at saken har svekket hans tillit til Solberg-regjeringen.

– Vi begynner ikke å vurdere tillit før vi har hørt regjeringens svar i en så kompleks sak, sier Hareide om sitt partis innstilling.

Fiskeriminister Sandberg har selv tatt avstand fra det iranske regimet.

«Iran er et prestestyre som forfekter islamistisk styresett som jeg tar klart avstand fra. Forfølgelse, dødsstraff og mangel på likestilling mellom menn og kvinner er forkastelig», skrev Frp-politikeren i en NRK-kronikk den 3. august. (TV 2/NTB)

