Se Newcastle-Tottenham på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo fra kl. 12:30. ​

Tottenham-manageren har måttet tåle kritikk og spørsmål fra fansen etter at sommerens overgangsvindu stengte torsdag – uten at Pochettino har signert noen nye spillere. I et intervju med Sky Sports gir han nå skylden på Storitannias utmeldelse av EU - brexit - og forteller om trange økonomiske tider i klubben som i disse dager ferdigstiller sin nye stadion.

– Å bygge en ny stadion koster over tusen millioner. Ikke tro på de andre beløpene dere hører, det er dette som er sannheten. Med brexit ble alt verre, for det koster 30 prosent mer. Det er dramatisk, og jeg synes synd på det engelske folk, sa Pochettino.

Videre forteller han om sin glede og begeistring over Tottenhams nye treningsfelt.

– Det klubben viser nå er så modig. De bygger også et nytt treningsfelt som er en massiv investering, mente argentineren.

Tottenham-sjefen la til at brexits effekt på pundet mot euroen også har gjort det vanskelig å prøve å hente utenlandske spillere.

KLAR FOR SEKS NYE ÅR: Harry Kane Foto: Matthew Childs

Manglende signeringer

Tottenham er det eneste laget i Premier League som ikke signerte en eneste ny spiller i sommerens overgangsvindu. De har derimot sikret seg Harry Kane i seks nye år. Kane, som bøttet inn mål for England og ble toppscorer i VM, skrev under kontrakten like før mesterskapet i Russland. Også Heung-min Son har i sommer skrevet under en ny kontrakt som går over tre år.

Pochettino håper nå på at Christian Eriksen, Dele Alli og Jan Vertonghen vil signere nye kontrakter i løpet av sesongen.

– ​Jeg føler ikke på panikken i fotballen. Noen mennesker gjør fotballen dramatisk, men drama er for meg en annen ting. Vi har en veldig konkurransedyktig tropp, og når vi ikke kan hente inn nye spillere, så får vi gjøre det beste for å forbedre de vi har, har Pochettino tidligere uttalt i et intervju til Sky Sports.

Møter Newcastle lørdag



Til tross for Rafael Benítez og Newcastles trange budsjett har de hentet inn noen rimelige spillere og noen på lån.

I Newcastle har stemningen lenge vært anspent omkring økonomien og klubbeier Mike Ashley, som ikke skal ha vært villig til å gi penger til spillerkjøp for Benítez.

På lørdag tar de i mot Tottenham i serieåpningen av sesongen, som i fjor. Da vant Tottenham 2-0 på St. James’ Park.

