Se video av superløpet i vinduet øverst!​

– 17 år, også har jeg nådd målet for min karrière. Herfra og inn blir det bare bedre. Jeg er tom for ord, sier gullvinneren til NRK.

I seiersintervjuet med statskanalen fikk han besøk av Marcin Lewandowski, som kom på andreplass fire hundredeler bak ham.

– Han er et godt eksempel for meg. Han beviser at det går an å flytte fjell, roser polakken. ​

Saken oppdateres!

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen er nærmest forbauset etter sønnens sensasjonelle gull.

– Jeg er sjokket, altså. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Konkurrentene synes det er greit, det er det som er så latterlig. Det er greit å bli slått av en 17-åring, sier en stolt far.

Fra start la alle brødrene seg på halen av feltet. Da de passerte 700 meter, var alle tre i tet med Jakob fremst.

Den ledelsen var det ingen som klarte å tukte. I siste sving fikk han en liten luke, men holdt på å bli tatt igjen.

Til slutt vant han med fire knappe hundredeler foran Lewandowski, som kom lynraskt bakfra.

– Det er helt sykt når han allerede blir europamester i en alder av 17 år – det er helt sykt, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg klarte det ikke før jeg var 21, sier Henrik Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

Storfavoritt Filip Ingebrigtsen skuffet med tolvteplass, mens Henrik Ingebrigtsen kom på den sure fjerdeplassen.

Filip, som falt i forsøksheatet, er redd han kan ha kostet Henrik medalje.

– Jeg var ikke god nok i dag. Han hadde en nydelig posisjon i ryggen min, og jeg hadde ryggen til Jakob. Men Henrik fikk en lang vei rundt meg, og jeg bremset ham kanskje, sier Filip til NRK. ​​

Før løpet fortalte Gjert at han hadde etterlatt ansvaret om forberedelsene til brødrene selv.

– Jeg var veldig overrasket over måten de løste det på – at Jakob bestemmer seg for å gå opp og skru opp hastigheten, og lage det til et ordentlig løp. Og de løper 3.38, det er bra det til å være et EM, altså. Jakob får ikke noe gratis her. Han gjør jobben, roser Gjert.