NVE hever igjen farenivået for Veslemannen til rødt. Det melder de selv i en pressemelding fredag ettermiddag.

Ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad (H), sier til TV 2 at dette betyr at innbyggerne under fjellpartiet må evakueres for sjette gang.

– Beboerne har fått et varsel om dette, sier Hustad.

– Det er selvfølgelig belastende, men sånn er situasjonen.

Hustad har selv snakket med innbyggerne på telefonen og sier at de er frustrerte, men at de er inneforstått med situasjonen.

– Men det er klart at dette er belastende å ikke vite hvor lenge det vil vare og hva som vil skje med husene deres i løpet av kvelden og natten.

I fjor ble det iverksatt tiltak for hjelpe fjellpartiet med å rase ut, slik at man fjernet den belastningen for beboerne. Men det blir ikke aktuelt i år.

– I fjor ble det iverksatt vanningstiltak som mislyktes av ulike årsaker. Blant annet var det litt for liten kapasitet på vanningsanlegget, og prosjektet ble stoppet da frosten og snøen kom, forteller han.

I år har det blitt vurdert at det på grunn av økonomiske og menneskelige ressurser ikke blir satt i gang igjen.

Veslemannen er en liten del av det større fjellpartiet Mannen, og er det partiet med størst bevegelse. Med økt bevegelse i oktober 2014 startet man med økt overvåkning av fjellpartiet.