– Jeg var helt ødelagt. Beina «krampet seg» og alt det der. Jeg tok ut alt jeg hadde. Men når det ikke holder helt inn, mister du litt motivasjon, medgir Warholm overfor NRK.

I EM-historien har ingen klart å vinne både 400 meter hekk og flatt i samme mesterskap.

Utfordringen ble for tøff også for Warholm. Han forteller til TV 2 at følelsen kom snikende før start.

– Man prøver liksom å lure kroppen til å tro at dette fortsatt er en god idé. Med den knalldagen som var i går, er jeg litt tom i dag. Men jeg klarte oppgaven jeg kom hit for, også prøvde jeg i dag, konstaterer han overfor TV 2.

Like etter målgang fryktet Leif Olav Alnes at han hadde fått krampe eller pådratt seg en skade.

Warholm spøker det bort.

– Det var i alle fall en hjerneblødning, tror jeg, sier Warholm med et glimt i øyet.

– Det var tungt, men jeg kan betrygge dere med at det ikke var en skade. Jeg fikk et sterkt innfall av noe som heter melkesyre, forteller Warholm til TV 2.

Ga opp

22-åringen åpnet som vanlig knallhardt, men var tom for krefter da han rundet siste sving.

SUVEREN: Matthew Hudson-Smith. Foto: John Macdougall

Med cirka 80 meter igjen til målstreken måtte han gi opp, og jogget inn langt bak resten av feltet med tiden 46,68. Det er nesten to sekunder bak personlig rekord.

Forhåndsfavoritt Matthew Hudson-Smith tok et overlegent gull med tiden 44,78.

De belgiske tvillingbrødrene Kevin og Jonathan Borlée kom på henholdsvis andre- og tredjeplass.

Warholm er krystallklar på at han gikk for gull også i dag.

– Når det ikke blir gull, kan jeg like godt havne litt lengre nede. Det spiller egentlig ingen rolle, mener 22-åringen.

– Det hadde selvfølgelig vært bedre med sølv enn en åttendeplass, misforstå meg rett. Men jeg prøver alltid på gullet. Også tar jeg det jeg får bak der – jo høyere opp, jo bedre – men i dag var jeg rett og slett bare tom, medgir han.



– Dristig

Like etter målgang var Alnes bekymret for at Warholm hadde pådratt seg krampe eller skade underveis.

– Jeg klarte ikke å se helt hva som skjedde noe, men han slo av farten og det er jo veldig lurt hvis han kjenner noe, men jeg har ikke snakket med han, så jeg vet ikke, sa Alnes til TV 2.

– Var planen å gå for gullet?

– Ja, ja, ja – alltid. Det så veldig bra ut lenge, men jeg vet ikke helt. Vi får høre når vi får tak i ham, svarte treneren.

– Er det totalbelastningen som han kjenner i dag?

– Ja, det er det garantert. Og det er selvfølgelig dristig, men som jeg har sagt mange ganger: Hvis ingen hadde vært dristige, hadde man fortsatt trodd at jorden var flat, påpekte han.